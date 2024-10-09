Tesla готовит презентацию нового электрокара, который станет историческим.

Компания Tesla провела длительные работы над инновационной платформой для автономного вождения Full Self-Driving (FSD), результатом которых стал электрокар Robotaxi. Долгожданная премьера этого автомобиля была анонсирована еще в августе.

Новое время и место показа Robotaxi были названы - 10 октября в Лос-Анджелесе. В настоящее время Tesla активно рассылает билеты всем гостям мероприятия. Для участия нужно просканировать пригласительный билет из электронного письма на мероприятие под названием «Мы, робот» (We, robot), адресованного в студию Warner Bros.

Стоит отметить, что изначально показ Robotaxi был запланирован на 8 августа, однако премьера была перенесена на октябрь. Это решение было принято из-за необходимости срочной доработки дизайна лицевой части автомобиля. За предоставленные два месяца дополнительного времени Tesla планирует подготовить прототипы для демонстрации.

Ранее появились данные о том, что за четыре месяца компания Tesla реализовала больше электропикапов Cybertruck, чем Hummer EV за весь предыдущий год.