Скандал вокруг Tesla FSD: 58 инцидентов и растущие опасения по поводу автономного вождения

В Соединенных Штатах разгорается новый скандал вокруг одной из самых передовых систем автономного вождения. Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) запустило масштабное расследование в отношении компании Tesla. Причиной стало поведение системы Full Self-Driving на дорогах, которая, по данным регулятора, способна совершать опасные нарушения правил дорожного движения.

В поле зрения NHTSA оказалась целая серия инцидентов. Среди выявленных проблем — пересечение перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу, а также другие манёвры, представляющие угрозу для безопасности участников движения. Всего в рамках расследования анализируются 58 случаев, в которых система FSD проявила себя с негативной стороны.

Детали инцидентов: от красного света до рельсовых переездов

При более тщательном рассмотрении становится ясно, почему расследование вызвало столь широкий общественный резонанс. Из 58 рассмотренных эпизодов 14 завершились дорожно-транспортными происшествиями, в которых пострадали 23 человека. Эти цифры вызывают серьёзные опасения относительно безопасности использования системы.

В ряде случаев автомобили Tesla с включённой системой FSD игнорировали сигналы светофора — останавливались на короткое время, а затем продолжали движение на красный. Были зафиксированы и более серьёзные нарушения: во время манёвров разворота или поворота транспортные средства оказывались на встречной полосе, игнорируя дорожную разметку и знаки.

Особое беспокойство вызывают ситуации на железнодорожных переездах. По информации NBC, несколько автомобилей Tesla с активной системой FSD не остановились перед приближающимся поездом, что привело к аварийным ситуациям и усилило сомнения в надёжности технологии. Всё это указывает на то, что обещанная полная автономия пока далека от реальности и может представлять опасность для окружающих.

История проблем: от видимости до отчетности

Стоит отметить, что вопросы к системе Full Self-Driving возникают у регуляторов не впервые. Ранее NHTSA уже проводила проверки, связанные с аналогичными случаями — в частности, с авариями в условиях плохой видимости, когда система не обеспечивала должного контроля за вниманием водителя. Некоторые из этих происшествий закончились трагически.

Помимо этого, ведомство изучало своевременность предоставления компанией отчетов о ДТП с участием FSD и Autopilot, а также рассматривало риски, связанные с конструктивными особенностями автомобилей, например, скрытыми дверными ручками, которые могли затруднить эвакуацию при авариях. Все эти инциденты подчеркивают наличие системных проблем при внедрении инноваций в области безопасности дорожного движения.

Текущее расследование стало продолжением усилий регулятора, который требует от Tesla повышения уровня контроля и доработки технологий перед их массовым распространением.

Что ждет Tesla и водителей

На фоне стремительного развития автономных технологий в автомобильной индустрии расследование NHTSA напоминает: путь к максимально безопасному вождению непрост. Эксперты обращают внимание, что ведомство анализирует не только внешние проявления неисправностей, но и глубинные причины — от особенностей работы алгоритмов до влияния человеческого фактора.

Владельцам автомобилей Tesla рекомендуется проявлять дополнительную осторожность: несмотря на высокие ожидания от системы FSD, реальные инциденты свидетельствуют о том, что полностью доверять управлению машине пока преждевременно. Для всей отрасли это важный сигнал — внедрение новых технологий должно сопровождаться строгим соблюдением стандартов безопасности.

В ближайшем будущем возможны изменения в требованиях к тестированию и отчетности, что может повлиять на весь рынок автопрома. Если Tesla сумеет своевременно адаптировать свои технологии, доверие к бренду только усилится. В противном случае риски для репутации и безопасности пользователей могут увеличиться. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что даже самые современные разработки способны нести новые вызовы.

Ранее сообщалось о случае, когда сбой автопилота Tesla FSD едва не привёл к трагедии на железнодорожном переезде.

Источник: foxbusiness.com