Tesla Cybertruck: утечки охлаждающей жидкости не устранены, автомобиль сломался через 56 км после доставки

Владельцу Cybertruck после всего 56 км эксплуатации пришлось столкнуться с серьезной проблемой - утечкой охлаждающей жидкости. Когда он обратился в Tesla, то получил отказ в гарантийном обслуживании. Однако позднее компания все-таки согласилась забрать автомобиль для диагностики.

Интересующиеся приобретением Cybertruck будущие владельцы могут ощутить радость от предстоящей доставки. Но одному из них не посчастливилось. Пикап не только был доставлен некорректно, но и сломался вскоре после того, как новый владелец получил ключи.

Изначально Tesla отказала в ответственности за проблему, хотя прошло всего 56 км с момента передачи машины. Владелец даже назвал свою тему на форуме Tesla "56 км до кибердерьма".

Пикап сломался всего на 56 км пути, что свидетельствует о том, что причина поломки не была связана с экстремальной эксплуатацией. Проблемы начались в Пенсаколе, Флорида, когда во время зарядки начала стекать охлаждающая жидкость из автомобиля.

Сейчас Cybertruck находится в сервисном центре, и пока неизвестно, сколько времени потребуется на ремонт. Tesla, вероятно, будет отрицать претензии владельца, несмотря на явные признаки производственного дефекта.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что Tesla выпустила значительное обновление для еще не вышедшего электрического пикапа Cybertruck.