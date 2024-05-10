Tesla Cybertruck: утечки охлаждающей жидкости не устранены, автомобиль сломался через 56 км после доставки

Владельцу Cybertruck после всего 56 км эксплуатации пришлось столкнуться с серьезной проблемой - утечкой охлаждающей жидкости. Когда он обратился в Tesla, то получил отказ в гарантийном обслуживании. Однако позднее компания все-таки согласилась забрать автомобиль для диагностики.
Интересующиеся приобретением Cybertruck будущие владельцы могут ощутить радость от предстоящей доставки. Но одному из них не посчастливилось. Пикап не только был доставлен некорректно, но и сломался вскоре после того, как новый владелец получил ключи.
Изначально Tesla отказала в ответственности за проблему, хотя прошло всего 56 км с момента передачи машины. Владелец даже назвал свою тему на форуме Tesla "56 км до кибердерьма".
Пикап сломался всего на 56 км пути, что свидетельствует о том, что причина поломки не была связана с экстремальной эксплуатацией. Проблемы начались в Пенсаколе, Флорида, когда во время зарядки начала стекать охлаждающая жидкость из автомобиля.
Сейчас Cybertruck находится в сервисном центре, и пока неизвестно, сколько времени потребуется на ремонт. Tesla, вероятно, будет отрицать претензии владельца, несмотря на явные признаки производственного дефекта.
Также стоит отметить, что Tesla выпустила значительное обновление для еще не вышедшего электрического пикапа Cybertruck.