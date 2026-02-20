Главная Новости Цена Tesla Cybertruck резко падает с появлением новой базовой версии
Цена Tesla Cybertruck резко падает с появлением новой базовой версии

Tesla снизила цену на начальную версию Cybertruck, представив новую Dual-Motor AWD модель за 59 990 долларов на рынке США.
20.02.2026, 20:02·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Tesla вновь снизила стартовую цену на электрический пикап Cybertruck, представив новую версию Dual-Motor All-Wheel Drive.

Менее чем через год после появления модификации Cybertruck Rear-Wheel Drive, Tesla решила убрать этот вариант из линейки из-за низких продаж. Его место заняла новая модель с полным приводом и двумя электромоторами. В США стоимость новинки начинается с отметки $59,990, что на $10,000 дешевле прежней версии с одним двигателем и задним приводом. Тем не менее, эта цена всё ещё существенно превышает обещанные ранее $40,000, о которых говорил генеральный директор компании Илон Маск.

С момента презентации в ноябре 2019 года Cybertruck неоднократно становился объектом обсуждения благодаря своему необычному дизайну, а также громким и порой неудачным демонстрациям возможностей. В частности, внимание привлекли состязания пикапа с Ford F-150 и эпизод с испытанием "бронированного стекла", когда по указанию Илона Маска дизайнер ударил по нему, но стекло треснуло.

По итогам 2025 года в США было реализовано только 20,000 экземпляров Cybertruck, что почти вдвое меньше уровня продаж 2024 года и значительно ниже запланированных 250,000 машин в год. В стремлении расширить аудиторию покупателей Tesla также выпустила новые базовые версии Model 3 и Model Y, которые сейчас доступны через сервис Auto Express Buy A Car.

