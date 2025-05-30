В Toyota FJ Cruiser нам стало понятно, каким будет новый внедорожник.

Фанаты японского бренда и любители бездорожья с нетерпением ожидали появления нового "младшего" представителя линейки Toyota Land Cruiser. Появление машины запланировано на следующий год, и с каждым днем интерес к этому внедорожнику только растет.

Недавно был опубликован новый патентный рисунок, который позволяет более детально рассмотреть внешний вид долгожданной новинки. Оказывается, что патент на этот внедорожник был подан представителями японского бренда еще в прошлом году.

По информации издания carscoops, впервые новую версию внедорожника FJ Cruiser показали на тизере пару лет назад. Благодаря недавно опубликованному патентному рисунку у нас теперь больше представлений о том, что ожидать от этой модели.

В отличие от более крупных и дорогих моделей семейства Land Cruiser, новый и компактный FJ Cruiser будет построен на платформе IMV-0. Та же платформа будет использована для пикапа Hilux и внедорожника Fortuner следующего поколения.

Фото: Carsweek.ru

Анализируя патентное изображение и общий дизайн внедорожника, можно сказать, что новинка является логичным развитием концепции Compact Cruiser EV 2021 года. По слухам, серийный FJ Cruiser будет иметь длину около 4500 мм, что позволяет отнести его к сегменту компактных внедорожников.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наше издание сообщало о том, что Toyota представила две финальные версии "заряженного" GR Supra.

Фото - Toyota.