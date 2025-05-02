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Инновационные разработки, продемонстрированные на событии в Майами

Майами: технические новинки шести команд перед шестым этапом сезона Формулы-1. Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Alpine, Williams и Sauber рассказали об обновлениях перед гонкой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.05.2025, 19:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команды активно работают над улучшением своих болидов в перерыве между этапами сезона гонок "Формулы-1". Некоторые гоночные коллективы уже объявили о внедрении технических новшеств перед шестым этапом, который состоится в Майами.

Red Bull Racing

Команда Red Bull Racing из британского Милтона-Кинса представила модернизированное днище для болида Макса Ферстаппена. Изменения касаются передней части днища, в частности расположения перегородок туннелей Вентури. Это позволит увеличить прижимную силу при сохранении стабильности потока.

Также были внесены изменения в края днища, что должно привести к увеличению прижимной силы в этой области и повышению эффективности болида.

Mercedes

Команда Mercedes модернизировала заднее крыло на автомобилях, участвующих в гонке в Майами. Эти изменения направлены на уменьшение прижимной силы и уровня лобового сопротивления в задней части машины, учитывая особенности трассы.

Aston Martin F1

Список обновлений от команды Aston Martin включает в себя несколько позиций. Изменения затронули переднее крыло и каскаду плоскостей заднего крыла. Целью изменений является достижение оптимального аэродинамического баланса и уменьшение прижимной силы.

Также было добавлено дополнительное заднее крыло, работающее с основным задним крылом для снижения прижимной силы и лобового сопротивления.

Alpine F1

На гоночном болиде A525 команды Alpine F1 установили модернизированные воздуховоды тормозов и изменили некоторые элементы передней подвески. Целью изменений является оптимизация потока воздуха и повышение эффективности охлаждения тормозов.

Williams

Команда Williams сообщила об установке новой версии дополнительного заднего крыла на болидах. Эта версия будет испытана на трассе в Майами и, возможно, заменит основной вариант конструкции для улучшения уровня прижимной силы и снижения лобового сопротивления.

Sauber

В команде Williams также были внесены изменения в переднюю подвеску, связанные с обтекателями нижних треугольных рычагов. Целью этих изменений является оптимизация воздушного потока вокруг болида.

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