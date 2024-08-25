Боди-кит для Porsche Cayenne от Techart — действительно нечто

Компания Techart представила новый обвес для обновленного третьего поколения Cayenne.

Выполненный из углеродного волокна, набор включает компоненты для передних и задних бамперов, порогов и капота.

Информация о стоимости и доступности набора будет объявлена позже.

Найти правильный баланс агрессивности и стиля с помощью не заводских модификаций не так-то просто, но у Techart, кажется, это получилось с этим новым обвесом для Porsche Cayenne. Просто называемый Aero Kit I, он разработан специально для моделей обновленного третьего поколения (E3). Изменения незначительны, но впечатление заметно.

На передней части вы обнаружите скромный поддон спойлера у основания бампера. Он добавляет аэродинамические наружные элементы по краям, дополняя новые пороги, также оснащенные внешними элементами аэродинамики перед задними колесами. Сзади больше аэродинамических элементов, частью переделанного заднего бампера, который добавляет диффузор. Повыше находятся небольшие спойлеры для крышки багажника, а также новый капот из углеродного волокна, подчеркивающий существующие линии кузова Cayenne от решетки до лобового стекла.

По словам Techart, модернизация превышает визуальное воздействие. Компания утверждает, что аэродинамика с набором улучшена, а также улучшено управление. Нет конкретики, подтверждающей эти утверждения, но сколько людей ведут свои Cayenne на трек? Честно говоря, мы здесь исключительно ради эстетики.

Если вам нужно больше, Techart напоминает, что есть обновления колес и глушитель, который добавляет больше баса в голос Cayenne. Тюнер также предлагает комплект увеличения мощности, который добавляет до 66 лошадиных сил под капотом.

Немного больше мощности может быть желательно, если у вас базовая модель Cayenne, но все равно в наличии 348 л.с. от турбированного 3,0-литрового V-6 в стандартной комплектации. Другой край спектра - безумный Turbo E-Hybrid с 729 л.с., в котором вы, вероятно, не заметите пару дополнительных пони.

Techart объявит стоимость и доступность обвеса позже.

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