Таурисс: «Если бы не GM, нас бы не было в Формуле-1»

Дэн Таурисс, который возглавляет проект Cadillac в Формуле 1, поделился подробностями своего профессионального пути в интервью подкасту Beyond the Grid. Он рассказал, почему решил посвятить себя автоспорту и почему этот проект стал для него ключевым в карьере.

По словам Таурисса, всё началось примерно четыре или пять лет назад, когда Майкл Андретти начал искать пути для выхода в Формулу 1. Таурисс рассказал, что Андретти обратился к нему с предложением участия в проекте и инвестирования средств. «Я сказал, что нужно всё тщательно рассчитать, но я могу рассмотреть приобретение доли в 20 или 30 процентов», — отметил он.

В процессе анализа выяснилось, что информации о наличии других инвесторов не соответствовала действительности. Таурисс вспоминает: «Я сообщил Майклу, что никакого синдиката инвесторов нет, и предложил полностью взять проект на себя».

Однако он выдвинул условие — в проекте не должно быть незнакомых людей. Как подчеркнул Таурисс, сейчас не время для завязывания новых дружеских связей. После этого была заключена сделка, хотя изначально речь шла о возможной покупке команды Sauber. Однако бурное развитие Формулы 1 и рост интереса к американскому рынку изменили планы — сделка с Sauber не была реализована.

Далее команда Таурисса попыталась выяснить, есть ли на рынке другие команды, которые готовы к продаже. По его словам, реальных возможностей не нашлось, и тогда было принято решение создать собственную новую команду с нуля.

Сомнения не возникали ни на одном этапе, признаётся Дэн Таурисс. Преодоление очередных препятствий только усиливало уверенность в правильности выбранного пути. При этом нередко приходилось вести переговоры с потенциальными инвесторами, даже не имея официального подтверждения права на участие в чемпионате.

Ключевым этапом стал успешный диалог с руководством концерна General Motors. Всё началось с случайной встречи с вице-президентом GM по спортивным программам Джимом Кэмпбеллом в лифте отеля в Нэшвилле. Как отмечает Таурисс, именно участие GM, причём не в роли спонсора, а как совладельца, стало поворотным моментом для команды. После того, как коллектив получил заводской статус Cadillac, его ценность значительно выросла. Таурисс уверен: без поддержки General Motors команда бы не смогла выступать в Формуле 1.

Учитывая уникальность нового проекта, было принято решение пригласить опытных гонщиков. Таурисс выделяет профессионализм Серхио Переса и Валттери Боттаса, их опыт и достижения. По его словам, оба пилота отлично справились на тестах в Барселоне и Бахрейне, и теперь, с началом сезона, команде потребуется терпение.

Также Таурисс отметил, что Серхио Перес и Валттери Боттас — яркие личности, и между ними сложились хорошие рабочие отношения. «Они великолепно ладят друг с другом, и хотя никто не знает, как будет развиваться ситуация в течение сезона, на данный момент я полностью доволен», — подчеркнул руководитель проекта.

Что касается Колтона Херты, ему предстоит заработать необходимое количество баллов для получения суперлицензии FIA. Для этого в нынешнем году Херта будет выступать в Формуле 2. Таурисс считает, что для Колтона важно правильно выстроить путь в Формулу 1, освоиться с европейскими трассами и спецификой работы с резиной Pirelli, а также проявить уважение к европейским гонкам на машинах с открытыми колёсами. «Мне нравится его отношение: такой шаг требует смелости», — добавил он.

Таурисс уточнил, что Херта не сразу согласился на этот шаг, взяв время на раздумья. Тем не менее, по мнению главы проекта, гонщик принял правильное решение, ведь шанс попасть в Формулу 1 нельзя упускать. На сегодняшний день, по словам Таурисса, Колтон демонстрирует правильный настрой и подход к работе.