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Такси в России становятся все более подверженными поломкам: ремонт занимает больше времени и стоит дороже.

Увеличение ремонтов такси в Москве: износ автомобилей и поддельные запчасти вызывают проблемы. Растет число поломок у китайских машин, сроки ремонта увеличиваются. Ключевые компоненты китайских авто менее надежны, что приводит к длительным ожиданиям запчастей. Средний возраст таксопарка растет, общее число машин в Москве приближается к 200 тыс. Tesla же готовит революционные роботаксы с впечатляющим запасом хода.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
07.05.2025, 06:52·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Количество аварий такси в текущем году увеличилось на 100%, сообщает телеканал «Ъ FM» со ссылкой на информацию от фирм, предоставляющих займы таксопаркам. По словам экспертов, основными причинами стали износ автомобилей и применение деталей низкого качества.

По информации, владельцы китайских машин и автомобилей с большим пробегом обращались в ремонт чаще всего. Из-за увеличения количества поломок увеличились и сроки, требуемые на восстановление транспортных средств: если раньше неисправные детали менялись быстро, то сейчас в среднем на получение новых узлов уходит три недели, а в сложных случаях — даже несколько месяцев.

По мнению специалистов, ресурс ключевых компонентов китайских машин оказался ниже, чем у прежних моделей из Южной Кореи и Европы. Раньше основные работы сводились к запланированным ремонтным процедурам, не затрагивающим агрегаты, но в настоящее время даже транспортные средства с пробегом 100-150 тыс. км сталкиваются с серьезными поломками. Если прежде запчасти для автомобилей из Европы или Японии можно было быстро найти б/у, то для китайских марок такие варианты либо отсутствуют, либо требуют длительного ожидания.

Согласно официальным данным, средний возраст такси в Москве составляет 3 года и 2 месяца, а в Подмосковье — 4 года и 7 месяцев. Общее количество автомобилей в текущем году возросло на 15%, достигнув почти отметки в 200 тыс. единиц.

Ранее было объявлено, что компания Tesla предполагает выпустить роботакси с крайне компактным, но высокоэффективным аккумулятором. Разовый запас хода оценивается почти в 500 км.

Автор: Андрей Сундуков

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