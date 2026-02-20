Toyota впервые представила электрический аналог кроссовера RAV4: известна стоимость

Компания Toyota представила новый полностью электрический кроссовер — Toyota bZ Woodland 2026 модельного года. Официальный старт продаж в США намечен на март, а стоимость новинки начинается от 45 300 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 3,5 миллиона рублей.

Модель Toyota bZ Woodland выделяется на фоне других представителей электрической линейки бренда своим внедорожным потенциалом. Внешний облик кроссовера подчеркивают черные пластиковые накладки на колесных арках, рейлинги на крыше, 18-дюймовые легкосплавные диски и дополнительные опции, включая специальные внедорожные шины.



Фото: Автоновости Дня

За динамику отвечает двухмоторная электрическая установка суммарной мощностью 375 лошадиных сил, что позволяет разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,4 секунды. Кроссовер оснащается литий-ионной батареей емкостью 74,7 кВт·ч, поддерживающей быструю зарядку с 10% до 80% всего за 30 минут. На полном заряде автомобиль способен преодолеть до 452 километров. Модель комплектуется системой полного привода AWD X-MODE и функцией контроля сцепления для лучшей проходимости на пересеченной местности.



Фото: Автоновости Дня

Внутреннее пространство кроссовера оборудовано цифровой приборной панелью, современным мультимедийным комплексом с 14-дюймовым сенсорным экраном, четырьмя портами USB Type-C, многофункциональным рулевым колесом с подогревом и сиденьями с отделкой Softex.

Электрокроссовер Toyota поступит на рынок в двух вариантах исполнения: bZ Woodland и bZ Woodland Premium. Уже в базовой версии автомобиль оснащен подогревами, цифровым ключом, двухзонным климат-контролем, атмосферной подсветкой салона и двумя беспроводными зарядками для смартфонов.

В топовой комплектации покупателям предложат премиальную аудиосистему JBL, подогрев передних сидений, панорамную стеклянную крышу, цифровое зеркало заднего вида, а также передние сиденья с вентиляцией и функцией памяти положений.

Автор: Алина Олешко