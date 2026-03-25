Беспрецедентное решение: Hongqi презентовал революционное сиденье из магниевого сплава

Китайский премиальный автопроизводитель Hongqi сообщил о значительном продвижении в использовании магниевых сплавов при производстве автомобильных компонентов. Специалисты бренда завершили разработку и сборку каркаса автомобильного сиденья из магниевого сплава, изготовленного посредством полутвёрдого литья под давлением.

В пресс-службе компании отметили, что снижение массы электромобилей напрямую влияет на их энергоэффективность. Именно этот фактор способствует активному внедрению инновационных материалов, включая магниевые сплавы — самые лёгкие из конструкционных металлов, доступных на сегодняшний день.



Первым заметным результатом работы инженеров Hongqi стало создание силового электропривода HDU35, корпус которого выполнен из высокопрочного магниевого сплава. Разработчики уделили особое внимание увеличению коррозионной устойчивости и сопротивляемости ползучести нового материала. В настоящее время опытный образец электропривода готовится к серии лабораторных и реальных испытаний. Благодаря новой магниевой конструкции удалось снизить вес изделия на 10 кг по сравнению с традиционным алюминиевым корпусом.

Следующим этапом стала разработка и сборка первого в истории бренда каркаса автомобильного сиденья из магниевого сплава, выполненного по технологии полутвёрдого литья под давлением. Испытания показали работоспособность нового компонента, и сейчас он проходит тесты на реальном автомобиле.

В компании Hongqi подчеркнули, что применение инновационных материалов позволило существенно упростить конструкцию: количество деталей в новом каркасе сократилось с 19 до 4, все они выполнены из магниевого сплава. Это не только уменьшает массу, но и значительно облегчает процессы сборки и логистики. В результате масса одного каркаса уменьшилась на 1,35 кг, что позволило снизить общий вес заменённых деталей на 26%.

Также в компании напомнили, что Китай располагает более чем 70% мировых запасов магниевого сырья, что даёт бренду Hongqi уникальные преимущества при разработке новых технологий и материалов.

В ближайшем будущем специалисты института намерены продолжить развитие ключевых технологий, расширяя применение инновационных решений на каркасы сидений, корпуса электроприводов, а также элементы шасси и кузова. Эта стратегия направлена на создание электромобилей нового поколения, способных превзойти существующие модели по энергоэффективности.

Стоит отметить, что ранее Hongqi представил прототип электромобиля с твердотельной тяговой батареей нового поколения. В качестве испытательной платформы для внедрения новой технологии выбран серийный среднеразмерный электрический кроссовер Tiangong 06.

