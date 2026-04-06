Впервые в мире: Exeed разрабатывает автомобиль с тормозной системой, аналогичной установленной на Boeing и Airbus

Премиальный бренд Exeed, входящий в состав компании Chery, готовится к презентации нового кроссовера EX7. Модель представляет собой обновленную версию официально представленного на российском рынке Exlantix ET. Премьера новинки запланирована на 17 апреля. При этом прием предварительных заказов стартовал еще 18 марта, когда потенциальные покупатели получили возможность оформить «слепой» предзаказ.

Автопроизводитель предложит Exeed EX7 в двух вариантах: полностью электрическом и гибридном с увеличенным запасом хода (технология EREV). Особенностью новинки станет электромеханическая тормозная система EMB, впервые используемая на серийном легковом автомобиле. Эту технологию компания Chery разрабатывала три года. Подобная система ранее применялась в авиастроении, в частности, на борту лайнеров Airbus A350 и Boeing 787.

Новый EX7 — это полноразмерный кроссовер, выполненный в современном стиле Exeed. Внешний вид машины характеризуют обтекаемый кузов, скрытые дверные ручки, светодиодная полоса между фарами, а также декоративные элементы из хрома. Габариты новинки следующие: длина — 4988 мм, ширина — 1975 мм, высота — 1710 мм, колесная база достигает 3000 мм.

В интерьере сразу привлекает внимание большой 30-дюймовый дисплей, разделенный на две части: центральную для мультимедийной системы и дополнительную для переднего пассажира. В салоне также установлены цифровая приборная панель, руль с двумя спицами, сиденья с кожаной отделкой, панорамная крыша и беспроводная зарядка для смартфонов.

Гибридная версия кроссовера включает в себя электродвигатель и бензиновый турбированный мотор объемом 1,5 литра с отдачей 154 лошадиные силы. В зависимости от выбранной комплектации, устанавливается аккумулятор емкостью 39,816 либо 39,9168 кВт·ч, что позволяет преодолевать на электротяге до 182 или 203 километров.

Полностью электрическое исполнение EX7 оснащено двумя электромоторами: на передней оси мотор мощностью 165 л. с., на задней — 308 л. с. За запас хода отвечает батарея емкостью 97,682 кВт·ч, благодаря которой электрокроссовер способен проехать до 726 километров на одной зарядке.

