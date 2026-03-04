Новый подход: АвтоВАЗ освоил инновационный способ производства автомобилей «Лада»

На «АвтоВАЗе» производство технологической оснастки вышло на новый этап: освоено изготовление штампов крупного формата XL. Эти штампы будут использоваться при серийном производстве кроссовера LADA Azimut, запуск которого намечен на третий квартал текущего года.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, впервые в истории цеха на «АвтоВАЗе» начали выпускать штампы, позволяющие изготавливать сразу три детали за один производственный цикл. К числу таких крупных деталей относятся ниша запасного колеса и колесные арки.

Штампы применяются в прессовом производстве, где формируют основные элементы кузова и лицевые панели автомобиля: боковины, крышу, капот, двери и крышку багажника. Кроме того, к платформенным и унифицированным деталям относятся элементы переднего и центрального блоков — пол, тоннель, панель моторного отсека и передние лонжероны.

Для производства крупных кузовных деталей задействована современная автоматическая линия, включающая головной пресс с усилием 2000 тонн и четыре пресса по 1000 тонн. Всего для выпуска LADA Azimut используется 200 штампов, а наиболее тяжелый из них весит 46 тонн.

Ранее на «АвтоВАЗе» стартовала масштабная модернизация сварочного производства. Это часть подготовки к запуску в серию кроссовера LADA Azimut — первой модели бренда, стандартно оснащаемой панорамной крышей и люком. Одним из важных этапов стало внедрение лазерной сварки, что позволит повысить качество изготовления кузовов.

Кроме того, на будущей сборочной линии LADA Azimut был установлен пятитонный высокоточный калибр, созданный на основе 3D-модели кузова с точностью до 0,2 миллиметра. С его помощью специалисты могут не только визуально оценивать детали, но и проводить точные измерения прилегания компонентов при помощи щупов и 3D-сканеров.

Напомним, что в феврале полностью закамуфлированный прототип LADA Azimut был впервые замечен в Москве. В отличие от тестовых автомобилей, ранее замеченных в Тольятти, этот экземпляр имел базовую комплектацию: 17-дюймовые колеса, стандартную крышу без панорамного остекления и люка, механическую коробку передач и тканевую обивку салона.

