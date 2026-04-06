АвтоВАЗ радикально обновил самую внедорожную «Ниву»: «Такого дизайна не было никогда»

«АвтоВАЗ» презентовал обновленный вариант внедорожника LADA Niva Bronto на своей официальной площадке «На заводе» в социальных сетях. Модифицированные автомобили отправились в автопробег по Тольятти, приуроченный к 49-й годовщине начала выпуска LADA Niva. Колонна включала более десятка «Нив», среди которых выделялись три новых автомобиля с измененным дизайном.

Обновленные LADA Niva Bronto были представлены в песочном, синем и зеленом цветах. Примерно месяц назад внедорожники в этих оттенках уже были замечены на территории предприятия «ВИС-Авто» в Тольятти, входящего в структуру «АвтоВАЗа» и специализирующегося на сборке экстремальных версий LADA Niva.

Ключевым отличием последних моделей стала не только новая цветовая гамма, но и заметные изменения во внешнем облике версии Bronto. В частности, автомобили получили обновленный пластиковый обвес. Значительные перемены коснулись и решетки радиатора — теперь она стала крупнее, отличается более сложным рисунком в виде сот, а фирменная ладья уступила место отформованной надписи Bronto. Помимо этого, изменены бамперы, а крепления расширителей колесных арок теперь выведены наружу.

Что касается технических характеристик, Bronto по-прежнему отличается от стандартной Niva Legend наличием самоблокирующихся винтовых дифференциалов в мостах, усиленной задней осью, модернизированными амортизаторами с увеличенным ходом и клиренсом, который составляет 240 мм. Мотор остался прежним — 1,7-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 83 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

Официальных заявлений от «АвтоВАЗа» о планах по рестайлингу LADA Niva Bronto пока не поступало. Однако уже известно, что в 2026 году ожидается обновление стандартной LADA Niva Legend. По словам Сергея Корниенко, руководителя продуктового маркетинга компании, грядущее обновление будет масштабнее того, что было проведено для Niva Travel в конце прошлого года.

В числе ожидаемых новшеств рестайлинговой Niva — появление светодиодной головной оптики, модернизация подвески и тормозной системы, улучшение трансмиссии, а также установка нового 1,8-литрового 90-сильного двигателя с 8-клапанной конструкцией, который должен заменить нынешний 1,7-литровый агрегат мощностью 83 л.с.

Кроме того, в мае «АвтоВАЗ» планирует провести масштабную модернизацию производственных линий в рамках подготовки к запуску новой модели — кроссовера LADA Azimut. Дополнительные работы также запланированы на второй производственной линии, где выпускается семейство внедорожников Niva.

Автор: Иван Бахарев