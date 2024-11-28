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Двигатель LADA Iskra: первое изображение мотора

В сети появились утечки шпионских фотографий мотора, предназначенного для Lada Iskra. На снимках запечатлен 8-клапанный бензиновый агрегат.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.11.2024, 12:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В сети появились утечки шпионских фотографий мотора, предназначенного для Lada Iskra. На снимках запечатлен 8-клапанный бензиновый агрегат. По предварительным данным, речь идет о варианте 90-сильной 1,6-литровой восьмиклапанной установки, ранее использовавшейся в модели "Гранта".

По информации инсайдеров из Avtograd News, в гамму двигателей Lada Iskra войдут моторы с 8 и 16 клапанами на объем 1,6 литра. В базовой комплектации будут устанавливать 8-клапанный двигатель.

Более дорогие версии автомобилей получат "старший" агрегат с улучшенными характеристиками мощности. По информации источника, 8-клапанный мотор будет работать с 5-ступенчатой коробкой передач, а для модификации с 16 клапанами автозаводчики остановили свой выбор на 6МКПП или вариаторе WLY CVT18.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что производство Lada Iskra стартует весной 2025 года. Ближе к этому времени будут опубликованы официальные цены на автомобили новой серии.

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