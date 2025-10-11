Марко, Бергер и Вольфф получили награды из рук сыновей Лауды

В среду в Вене состоялась ежегодная церемония «Спортсмен года», в рамках которой были вручены специальные награды видным представителям автоспорта. В числе лауреатов оказались Хельмут Марко, Герхард Бергер и Тото Вольфф, отмеченные за значительный вклад в развитие гоночной индустрии.

Особое место в программе церемонии заняла номинация под названием Niki, учреждённая несколько лет назад в честь знаменитого австрийского пилота Ники Лауды, обладателя трёх титулов чемпиона мира. Вручение наград прошло при участии сыновей легендарного гонщика — Лукаса и Матиаса. К знаменательному событию старший сын Лауды выбрал смокинг, некогда принадлежавший его отцу.

«Мне вполне комфортно в этом смокинге – такое ощущение, что он пошит на меня, – поделился Матиас с изданием Speedweek. – Я приехал в Вену в последний момент, но мой друг Гернот сказал, что у него есть подходящий костюм. Отец был в этом смокинге на премьере фильма Rush в Нью-Йорке (в 2013 году)».

Одним из обладателей награды стал Хельмут Марко, который на протяжении многих лет был близко знаком с Ники Лаудой. Получение премии стало для него особенно эмоциональным моментом. «Эта замечательная награда очень много для меня значит. Я познакомился с Ники в 1968 году, и сначала мы были соперниками на гоночной трассе. Но с ним вполне можно было иметь дело, он отличался конструктивным подходом ко всему.

Он добился невероятных успехов не только в автоспорте. Для меня он всегда оставался образцом, я старался на него равняться, ведь на протяжении всей моей карьеры с был связан с Ники. И получить такую награду – для меня огромная честь. Ещё более особенной её делает тот факт, что она носит имя Ники Лауды».