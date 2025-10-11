Главная Новости Хельмут Марко Марко, Бергер и Вольфф получили награды из рук сыновей Лауды
Новости

Марко, Бергер и Вольфф получили награды из рук сыновей Лауды

В Вене на церемонии Спортсмен года Хельмут Марко, Герхард Бергер и Тото Вольфф были удостоены наград Niki за вклад в автоспорт имени Ники Лауды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2025, 12:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В среду в Вене состоялась ежегодная церемония «Спортсмен года», в рамках которой были вручены специальные награды видным представителям автоспорта. В числе лауреатов оказались Хельмут Марко, Герхард Бергер и Тото Вольфф, отмеченные за значительный вклад в развитие гоночной индустрии.

Особое место в программе церемонии заняла номинация под названием Niki, учреждённая несколько лет назад в честь знаменитого австрийского пилота Ники Лауды, обладателя трёх титулов чемпиона мира. Вручение наград прошло при участии сыновей легендарного гонщика — Лукаса и Матиаса. К знаменательному событию старший сын Лауды выбрал смокинг, некогда принадлежавший его отцу.

«Мне вполне комфортно в этом смокинге – такое ощущение, что он пошит на меня, – поделился Матиас с изданием Speedweek. – Я приехал в Вену в последний момент, но мой друг Гернот сказал, что у него есть подходящий костюм. Отец был в этом смокинге на премьере фильма Rush в Нью-Йорке (в 2013 году)».

Одним из обладателей награды стал Хельмут Марко, который на протяжении многих лет был близко знаком с Ники Лаудой. Получение премии стало для него особенно эмоциональным моментом. «Эта замечательная награда очень много для меня значит. Я познакомился с Ники в 1968 году, и сначала мы были соперниками на гоночной трассе. Но с ним вполне можно было иметь дело, он отличался конструктивным подходом ко всему.

Он добился невероятных успехов не только в автоспорте. Для меня он всегда оставался образцом, я старался на него равняться, ведь на протяжении всей моей карьеры с был связан с Ники. И получить такую награду – для меня огромная честь. Ещё более особенной её делает тот факт, что она носит имя Ники Лауды».

Источник

Ники Лауда (2)Хельмут Марко (111)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация