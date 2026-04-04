Главная Новости Фернандо Алонсо Пресса ошиблась с именем сына Алонсо
Новости

Пресса ошиблась с именем сына Алонсо

Фернандо Алонсо и Мелисса Хименес назвали новорождённого сына Леонардо, развеяв слухи СМИ. У Леонардо уже есть пропуск в паддок Формулы 1.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
04.04.2026, 17:02·2 мин
Фото: F1news.ru

В марте этого года в жизни Фернандо Алонсо произошло важное событие: знаменитый гонщик стал отцом. Уже третью неделю двукратный чемпион мира Формулы 1 вместе со своей спутницей, испанской журналисткой Мелиссой Хименес, наслаждается радостями родительства. У пары родился сын, однако имя малыша родители предпочли не разглашать сразу после рождения.

Однако в дни гоночного уик-энда в Сузуке несколько испанских телеканалов сообщили, что сына Фернандо Алонсо назвали в честь отца — Фернандо Алонсо. В некоторых передачах эта новость стала поводом для обсуждения и телешоу, однако сообщения оказались преждевременными и не соответствовали действительности.

Сам Фернандо Алонсо опроверг появившуюся в СМИ информацию, выступив с юмористическим комментарием в социальных сетях. Он отметил: «Из прессы мы выяснили, что у нашего сына какое-то другое имя», сопроводив свои слова кадрами одного из телешоу, посвящённых этой теме. При этом Алонсо подчеркнул: «Но мы-то видим его каждый день, и по-прежнему зовём его Леонардом!»

Для подтверждения своих слов гонщик поделился фотографией памятного подарка от Формулы 1. Маленький Леонардо Алонсо Хименес уже получил собственный пропуск в паддок на все этапы чемпионата мира 2026 года.

Таким образом, 44-летний Фернандо Алонсо пополнил ряды отцов среди пилотов текущего сезона Формулы 1. Теперь их четверо: ранее детьми обзавелись Серхио Перес, Нико Хюлкенберг и Макс Ферстаппен.

Источник

Фернандо Алонсо (242)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация