Пресса ошиблась с именем сына Алонсо

В марте этого года в жизни Фернандо Алонсо произошло важное событие: знаменитый гонщик стал отцом. Уже третью неделю двукратный чемпион мира Формулы 1 вместе со своей спутницей, испанской журналисткой Мелиссой Хименес, наслаждается радостями родительства. У пары родился сын, однако имя малыша родители предпочли не разглашать сразу после рождения.

Однако в дни гоночного уик-энда в Сузуке несколько испанских телеканалов сообщили, что сына Фернандо Алонсо назвали в честь отца — Фернандо Алонсо. В некоторых передачах эта новость стала поводом для обсуждения и телешоу, однако сообщения оказались преждевременными и не соответствовали действительности.

Сам Фернандо Алонсо опроверг появившуюся в СМИ информацию, выступив с юмористическим комментарием в социальных сетях. Он отметил: «Из прессы мы выяснили, что у нашего сына какое-то другое имя», сопроводив свои слова кадрами одного из телешоу, посвящённых этой теме. При этом Алонсо подчеркнул: «Но мы-то видим его каждый день, и по-прежнему зовём его Леонардом!»

Для подтверждения своих слов гонщик поделился фотографией памятного подарка от Формулы 1. Маленький Леонардо Алонсо Хименес уже получил собственный пропуск в паддок на все этапы чемпионата мира 2026 года.

Таким образом, 44-летний Фернандо Алонсо пополнил ряды отцов среди пилотов текущего сезона Формулы 1. Теперь их четверо: ранее детьми обзавелись Серхио Перес, Нико Хюлкенберг и Макс Ферстаппен.