Каждый четвертый электромобиль в России ездит по Москве

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» поделились данными о количестве электромобилей в России на 1 июля 2024 года. В стране насчитывается чуть более 50 тыс. электрокаров. Они также представили информацию о распределении электромобилей по регионам.

Оказалось, что более 40% всех электрокаров находятся в Центральном Федеральном Округе - 20,8 тыс. штук. Примерно каждый девятый электромобиль зарегистрирован в Сибири (5,9 тыс. штук), а каждый десятый - на Дальнем Востоке (5,1 тыс. штук). Приволжский и Северо-Западный федеральные округа имеют одинаковое количество электромобилей - по 5 тыс. штук. Немного меньше - 4,8 тыс. штук - в Южном Федеральном Округе. На Урале зарегистрировано 3 тыс. электромобилей, а наименьшее количество - 1 тыс. штук - на Северном Кавказе.

Самым крупным парком электромобилей среди субъектов Российской Федерации обладает Москва - 13,8 тыс. штук. Это составляет 27,4% от общего числа электромобилей в стране. Затем идут Московская область (3,8 тыс. штук) и Краснодарский край (3,3 тыс. штук). Более 2 тыс. электромобилей зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Приморском крае. Еще пять регионов превысили отметку в 1 тыс. штук (Калининградская область, Новосибирская область, Свердловская область, Хабаровский край и Республика Татарстан).

Подробную информацию о всех транспортных средствах, включая электромобили, можно найти в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2024 г.» от агентства «АВТОСТАТ». Отчет доступен для заказа.