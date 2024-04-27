Россияне готовятся к росту цен на автомобили из-за ужесточения автокредитования

Эксперт предупреждает о росте ставок по автокредитам, что может привести к уменьшению числа потенциальных покупателей. Ситуацию на рынке определяют продавцы, устанавливающие выгодные для себя условия, игнорируя традиционное соотношение спроса и предложения.

Утверждения о том, что сокращение спроса не приведет к снижению цен на автомобили, подтверждает другой специалист. По мнению Беляева, компаниям выгоднее продавать меньше товара, но по более высокой цене.

Следовательно, вместо снижения цен, продавцы скорее всего ограничат доступ к приобретению автомобилей для многих покупателей.

Фото: Carsweek.ru

Помимо этого, стало известно, что в России цены на обслуживание автомобилей выросли на 30 процентов за год.