Suzuki Vitara 1.4 AT 4WD, обзор от CARS.RU

Обновленный Suzuki Vitara завоевал симпатии автолюбителей с момента появления на российском рынке в конце 2018 года, войдя в топ-5 самых продаваемых импортных иномарок. Это практичный и консервативный кроссовер. Автомобиль может похвастаться классическим оформлением и добротностью: экстерьер выглядит приземисто, солидно и аккуратно, во всех комплектациях предусмотрены электронные помощники, сенсорный мультимедийный дисплей и другие полезные функции.

Салон Suzuki Vitara отличается продуманной компоновкой и качественными материалами, что создает комфортную атмосферу для водителя и пассажиров. Передняя панель сверху отделана мягким пластиком, на котором не остается следов от пальцев и не собирается пыль. Ткань обивки передних сидений, с кожаными вставками по бокам, устойчива к истиранию. Сами кресла удобные, со стандартными регулировками по высоте, углу наклона спинки и расстояния до руля. На диване второго ряда свободно разместятся 2 пассажира, габаритами и ростом выше среднего. Тут нет подлокотника и отдельных воздуховодов.

Информационно-развлекательная система с сенсорным 7,0-дюймовым экраном обеспечивает легкий доступ ко всем необходимым функциям, включая навигацию, Bluetooth и поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Также на этот экран выводится изображение с камеры заднего вида.

Из “зимних” опций в наличии только подогрев передних сидений и обдув лобового стекла.

Suzuki Vitara оснащается турбированным двигателем 1.4 K14C-DITC с прямым впрыском. Отдача — 140 л.с. при 5500 об/мин и 220 Нм при 1500-4000 об/мин. Турбомотор комбинируется с коробкой Aisin TF71С.

Система полного привода Suzuki AllGrip с электронно-управляемой многодисковой муфтой обеспечивает отличные показатели сцепления и стабильности в сложных дорожных условиях. Для поездок по бездорожью и в непогоду пригодятся 185 мм дорожного просвета, система помощи при спуске с горы и соответствующие режимы системы полного привода Allgrip Select – Auto, Sport, Snow и Lock, блокирующий муфту на скорости до 60 км/ч.

В городском режиме автомобиль комфортно рулится и двигается в потоке. Разгон и торможение - четкие, предсказуемые.

Багажник Suzuki Vitara на 375 литров, что достаточно для городской машины. Небольшой дополнительный объем скрывается под поликом, который, в свою очередь, отделяет запасное колесо.

Suzuki Vitara даже в базовой комплектации оснащается 7 подушками безопасности. Стоит отметить усилия производителя в части надежности автомобиля и ориентированность на безопасность водителя и пассажиров.

Suzuki Vitara можно назвать обоснованным вариантом для тех, кто ищет надежный и универсальный кроссовер. Сочетание комфорта и производительности делает его привлекательным как для городских поездок, так и для путешествий по более сложным маршрутам. Проверенные технологии и высокий уровень безопасности добавляют уверенности, а оснащение позволяет каждому водителю настроить автомобиль под свои потребности. Suzuki Vitara – это не просто автомобиль, это верный спутник в любой поездке.