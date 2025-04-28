Новый Citroen C5 Aircross с сюрпризом будет представлен завтра.

Грядущее представление:

Второе поколение Citroen C5 Aircross будет представлено завтра, 29 апреля, примерно через шесть месяцев после того, как мы увидели поразительную, очень выразительную концептуальную версию нового среднеразмерного внедорожника, который будет доступен в гибридной и чисто электрической формах.

Короткие видеоролики-загадки о новом C5 Aircross, которые Citroen поделился в социальных сетях, демонстрируют дизайн фар в форме буквы "С", который выглядит идентично концепции, представленной на прошлогоднем Парижском автосалоне. Фары также очень похожи на те, что у новых Citroen C3 и C4, и то же самое можно сказать о характерном дизайне трехэлементных задних фонарей.

Внутри новый C5 Aircross предполагается быть "настоящей живой комнатой" и будет иметь огромный портретный сенсорный экран, соединяющий приборную панель с высокой центральной консолью. Под большим дисплеем, кажется, будут находиться кнопки и регулятор громкости, затем ниже будет знакомый селектор режима и переключатель режима вождения, уже установленные на многих автомобилях, включая Vauxhall Grandland и Peugeot 3008 - оба использующие ту же платформу STLA-M, что и Citroen.

Хотя стиль нового C5 Aircross будет более запоминающимся, чем у его популярного предшественника, общая квадратная форма, длинная колесная база и большие задние двери помогут максимизировать внутреннее пространство и универсальность.

Следующее поколение эргономично спроектированных сидений 'Advanced Comfort' Citroen обязательно будет представлено, а также очень гибкая вторая ряд, которая может скользить и складываться полностью, как и в предыдущей модели. Новый C5 Aircross, вероятно, не будет предлагать вариант на семь посадочных мест, как Peugeot 5008 (другая модель-сестра), но мы ожидаем большой багажник и много места для ног на заднем ряду благодаря увеличенной колесной базе.

Citroen e-C5 Aircross с обещанным запасом хода 422 мили

Как мы уже упоминали, новый Citroen C5 Aircross будет использовать ключевую технологию вместе с другими моделями на платформе STLA-M. Таким образом, стандартный гибрид будет использовать 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель PureTech в паре с небольшим электромотором, встроенным в шестиступенчатую роботизированную коробку передач, что позволит короткое время езды на электричестве.

Плагин-гибридная версия обновится до 1,6-литрового четырехцилиндрового бензинового двигателя, семиступенчатой роботизированной коробкой передач и более мощным электромотором, питаемым гораздо более крупной батареей емкостью 21 кВтч. Это должно обеспечить около 50 миль без выбросов.

Наконец, полностью электрический e-C5 Aircross будет предлагаться с двумя размерами батареи: 73 кВтч, которая предложит официальный запас хода до 323 миль, и 97 кВтч, которая, предположительно, позволит семейному внедорожнику проехать до 422 миль на одном заряде. Кстати, обе версии должны быть способны заряжаться от 10 до 80 процентов емкости за полчаса, если водители используют подходящую быструю зарядку.

Ожидается, что цены начнутся примерно с £30 000 за гибрид, поднимаясь ближе к £40 000 за электрические автомобили. Проходя через период перенастройки по всей линейке моделей, сосредотачиваясь на своих традиционных ценностях комфорта, пространства и ценности, новый C5 Aircross может стать убедительным возвращением в класс среднеразмерных внедорожников, когда он выйдет на улицы позже в этом году.