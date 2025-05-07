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В новой части GTA VI обещают много крутых тачек с классной физикой, как пишет тизер.

Grand Theft Auto VI: почему игру отложили на дополнительное время? Разработчики Rockstar Games рассказали, что для создания шедевра им нужно больше времени. Новый трейлер уже собрал 40 млн просмотров!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.05.2025, 12:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно заявлениям студии Rockstar Games, долгожданный релиз Grand Theft Auto VI был перенесен на неопределенный срок. Премьера игры, которую ожидали уже в этом месяце, теперь ожидается позже. Важно отметить, что между выходом предыдущей части и новой игрой пройдет 13 лет. Grand Theft Auto V пользуется огромной популярностью и остается одной из самых успешных игр в настоящее время.

Разработчики пояснили, что решение о задержке релиза было принято для того, чтобы доработать игру до совершенства и создать неповторимое впечатление у всех поклонников серии Grand Theft Auto. Дополнительное время позволит отточить все детали игры до блеска.

После переноса даты выхода, представители студии пообещали предоставить поклонникам больше информации. И они сдержали слово, опубликовав новый трейлер, который за несколько часов набрал почти 40 миллионов просмотров. Видео демонстрирует реалистичную графику и физику повреждений крутых автомобилей, вызвавших восторг у поклонников игры.

Хотя студия Rockstar не раскрыла много деталей о трейлере, они намекнули на захватывающий сюжет игры, сообщив, что "Джейсон и Люсия искали лёгкую наживу. Однако всё пошло не так, и они быстро оказались на «тёмной стороне самого солнечного места в Америке, в эпицентре преступного заговора, который похвалил весь штат Леонида".

Ранее было сообщено, что гоночный симулятор создан на основе реального Ferrari 458, что добавляет игре дополнительный реализма и аутентичности.

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