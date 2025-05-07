В новой части GTA VI обещают много крутых тачек с классной физикой, как пишет тизер.

Согласно заявлениям студии Rockstar Games, долгожданный релиз Grand Theft Auto VI был перенесен на неопределенный срок. Премьера игры, которую ожидали уже в этом месяце, теперь ожидается позже. Важно отметить, что между выходом предыдущей части и новой игрой пройдет 13 лет. Grand Theft Auto V пользуется огромной популярностью и остается одной из самых успешных игр в настоящее время.

Разработчики пояснили, что решение о задержке релиза было принято для того, чтобы доработать игру до совершенства и создать неповторимое впечатление у всех поклонников серии Grand Theft Auto. Дополнительное время позволит отточить все детали игры до блеска.

После переноса даты выхода, представители студии пообещали предоставить поклонникам больше информации. И они сдержали слово, опубликовав новый трейлер, который за несколько часов набрал почти 40 миллионов просмотров. Видео демонстрирует реалистичную графику и физику повреждений крутых автомобилей, вызвавших восторг у поклонников игры.

Хотя студия Rockstar не раскрыла много деталей о трейлере, они намекнули на захватывающий сюжет игры, сообщив, что "Джейсон и Люсия искали лёгкую наживу. Однако всё пошло не так, и они быстро оказались на «тёмной стороне самого солнечного места в Америке, в эпицентре преступного заговора, который похвалил весь штат Леонида".

Ранее было сообщено, что гоночный симулятор создан на основе реального Ferrari 458, что добавляет игре дополнительный реализма и аутентичности.