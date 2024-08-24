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Судьи вынесли штрафы Хэмилтону и Албону после квалификации Гран-при Нидерландов.

Квалификационный заезд Гран-при Нидерландов завершился, однако финальное распределение гонщиков на стартовой решетке задержалось. Первым событием, зафиксированным во время трансляции, стала блокировка Серхио Переса со стороны Льюиса Хэмилтона.
А
Антон Звонкий
24.08.2024, 22:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Квалификационный заезд Гран-при Нидерландов завершился, однако финальное распределение гонщиков на стартовой решетке задержалось. Первым событием, зафиксированным во время трансляции, стала блокировка Серхио Переса со стороны Льюиса Хэмилтона. Следом появилась информация о возможной дисквалификации Алекса Албона.

Дисквалификация Албона подтвердилась - днище его болида не прошло техническую проверку. Предполагается, что это произошло из-за глобальных обновлений. Это стало серьезным ударом для британской команды. Болид Логана Сарджента получил серьёзные повреждения и он не смог участвовать в квалификации. Все надежды были на Албона, который показал отличное восьмое время. Однако обновления «Уильямса» не принесли результатов на этом этапе.

Льюиса Хэмилтона оштрафовали на 3 позиции на стартовой решетке. Владелец последней победы выступил неудачно, заняв лишь 12-е место. Теперь для него предстоит стартовать с 14-й позиции, одно место ему вернули за счёт дисквалификации Албона.

Прорыв на Гран-при Нидерландов обещает быть сложным, особенно учитывая, что дождя не предвидится.

Фото: Carsweek.ru

Ранее мы рассказывали о прошедшей квалификации Гран-при Нидерландов, где победу одержал Ландо Норрис на «Макларене».

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