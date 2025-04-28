Subaru компенсирует владельцам Ascent, Forester, Legacy и Outback по 413 250 рублей

Представительство японского бренда в США было вынуждено урегулировать судебный иск, касающийся заявлений о склонности лобовых стекол некоторых самых популярных моделей компании к растрескиванию. Это могло привести к необходимости замены стекла за свой счет владельцами. Автопроизводитель согласился возместить расходы на замену или ремонт лобового стекла и выплатить компенсацию четырем истцам, которые выступили инициаторами этого судебного разбирательства. Однако наибольшую долю средств получили адвокаты, участвовавшие в процессе.

Фото: Carsweek.ru

Опубликованный в 2018 году документ виновал японского автопроизводителя в использовании низкокачественных лобовых стекол. Истцы свидетельствовали о том, что Subaru умышленно скрывала данный дефект. Судебное решение обязало автопроизводителя компенсировать владельцам моделей Ascent, Forester, Legacy и Outback. Каждый из четырех истцов получит по $4555, а адвокаты - $6 258 369. Для получения компенсации необходимо предоставить все соответствующие документы, подтверждающие замену или ремонт лобового стекла.

По информации от Subaru, такие трещины являются особым видом повреждения лобового стекла с определенными характеристиками.

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