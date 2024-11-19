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Представлены независимые рендеры будущего поколения Subaru Outback

Скоро Subaru Outback готовится к смене поколения, и дизайнер поделился своим видением, как мог бы выглядеть новый автомобиль.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.11.2024, 11:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Скоро Subaru Outback готовится к смене поколения, и дизайнер поделился своим видением, как мог бы выглядеть новый автомобиль.

На представленных рендерах новый Outback отходит от традиционного облика универсала с высоким клиренсом, становясь более похожим на городской кроссовер. Его дизайн уже не пересекается с будущим поколением кроссовера Subaru Forester.

Автомобиль получил выразительные фары, крупную радиальную решетку, угловатые колесные арки, измененную линию остекления и стильные задние фонари, объединенные в единую широкую полосу.

По всей видимости, новое поколение Subaru Outback будет гибридным, в духе Subaru XV/Crosstrek. Последний оборудован 2,5-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и вариатором. Полный привод останется, как и у текущей модели.

Более подробную информацию об автомобиле обещают раскрыть ближе к его дебюту, который намечен на следующий год.

Фото: Carsweek.ru

Ранее узнали, что культовый универсал Subaru Outback также получит версию STI Goodies.

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