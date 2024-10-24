Subaru Outback обзаводится улучшениями STI перед его уходом в Японии

Модель Outback, основанная на Legacy, существует с 1994 года в Северной Америке, что побудило Subaru отпраздновать 30-летие универсала... в Японии. На Стране восходящего солнца модель фактически отметит свой 30-летний юбилей только в следующем году, учитывая, что оригинальный японский Legacy Grand Wagon появился спустя год после своего американского двойника, в 1995 году. В перспективе 2024 года японский Legacy Outback получит специальное издание перед своим уходом.

Это больше, чем просто наклеивание значка и считание, что дело сделано, так как здесь есть значительные обновления подвески. Юбилейное издание Legacy Outback 30-летия оснащено передними амортизаторами Hitachi Astemo SFRD (Sensitive Frequency Response Damper) настройки от STI. Сзади стандартные амортизаторы также были настроены Subaru Tecnica International, чтобы сделать управление более резким, не жертвуя при этом комфортом езды, как утверждают производители.

Чтобы выделиться из обычных Legacy Outback, Subaru добавила множество черных элементов на массивное кузов. Темный стиль простирается на колеса, 18-дюймовый комплект с матово-черной отделкой. На задней части есть специальная табличка с брендингом STI Performance, под черным бейджем Outback. Внутри представлены кожаная обивка и крупный серебристый логотип "30-летие" вышитый на черной коже передних дверных карт. Честно говоря, это выглядит неуместно.

Subaru Japan выпустит всего 500 единиц и принимает заказы до 10 ноября. В случае превышения спроса над предложением, будет проведена лотерея для определения, кто сможет купить автомобиль. Время истекает для Legacy Outback в Японии, где заказы будут закрыты в конце марта 2025 года. Это может произойти даже раньше, если компания получит достаточно спроса на оставшийся объем производства.

В Соединенных Штатах Outback все еще на плаву, даже если шестое поколение модели существует с 2019 года. К концу сентября 2024 года поставки выросли на 2,8%, достигнув 126 333 единиц. К сожалению, нельзя сказать то же самое о его седане-брате, поскольку спрос на Legacy упал на 25,4%, до 14 642 автомобилей за первые девять месяцев года. Это делает Outback примерно в восемь с половиной раз популярнее. Седан находится на исходе, так как Subaru завершит производство после завершения модельного года 2025.