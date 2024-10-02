Продажи Subaru BRZ и WRX резко снижаются

Компания может хвастаться тем, что достигла 26 месяцев подряд ежегодного роста, но, как вы можете себе представить, все тяжелое дело выполняют кроссоверы и внедорожники. BRZ и WRX значительно упали в продажах к третьему кварталу 2024 года.

BRZ, продавший 2 323 единицы к сентябрю, упал на 30,9% по сравнению с первыми девятью месяцами 2023 года. Тот факт, что спрос возрос на 7,8% до 291 единиц в прошлом месяце, не изменил ситуацию. Его сестринская модель Toyota GR86 в этом году показывает гораздо лучшие результаты. Поставки выросли на 10,4% до 9 643 единиц к третьему кварталу. Это означает, что GR86 продает BRZ в соотношении 4 к 1.

Фото: Motor1.com

WRX также испытывает тяжелый год. Спортивный седан Subaru сократился на 34,2% до 13 545 автомобилей. В прошлом месяце продажи упали на 18,5% и составили всего 1 329 единиц. Что происходит? Еще в июне представитель компании обвинил "в повышенных процентных ставках и позднем изменении модельного года".

Что может сделать Subaru, чтобы оживить продажи? Возможно, стоит избавиться от пластиковых обвесов, чтобы избавиться от ауры кроссовера. Пока они занимаются этим, можно ввести в продажу WRX Sportwagon с механической коробкой передач в Соединенных Штатах. Это лишь наше мечтание, но похоже, что более резкая версия WRX TR не изменила ситуацию. Эта версия ушла, уступив место новой WRX tS, которая поступит в продажу в начале следующего года.

BRZ и WRX - не единственные модели Subaru, показавшие снижение продаж в этом году. Спрос на Ascent упал на 9,1% к сентябрю, в то время как Impreza сократилась на 15,1%. Умирающий Legacy sedan потерпел спад на 25,4%. Тем не менее, за первые девять месяцев года Subaru все еще увеличилась на 5,6%, до 493 612 автомобилей. Это благодаря Forester (+22,3%), Crosstrek (+15%) и Outback (+2,8%). Полностью электрический Solterra вырос на 58,6%.