Главная Новости FIA Шестеро гонщиков и McLaren вызваны стюардами.
Новости

Шестеро гонщиков и McLaren вызваны стюардами.

После завершения Гран При Азербайджана комиссией расследования были призваны шестеро гонщиков.Серхио Перес и Карлос Сайнс должны дать объяснения по поводу инцидента, произошедшего между ними на прямой между вторым и третьим поворотами трассы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2024, 17:01·1 мин
single
Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Азербайджана комиссией расследования были призваны шестеро гонщиков.

Серхио Перес и Карлос Сайнс должны дать объяснения по поводу инцидента, произошедшего между ними на прямой между вторым и третьим поворотами трассы.

Макс Ферстаппен, Нико Хюлкенберг, Эстебан Окон и Пьер Гасли также приглашены на беседу с судьями из-за обгонов соперников в процессе включенного виртуального автомобиля безопасности после окончания самой гонки.

Кроме того, команда McLaren получила приглашение явиться к стюардам из-за нарушения правил, касающихся пребывания персонала и оборудования на пит-лейне во время соревнования.

Источник

FIA (117)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация