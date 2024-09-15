Шестеро гонщиков и McLaren вызваны стюардами.

После завершения Гран При Азербайджана комиссией расследования были призваны шестеро гонщиков.

Серхио Перес и Карлос Сайнс должны дать объяснения по поводу инцидента, произошедшего между ними на прямой между вторым и третьим поворотами трассы.

Макс Ферстаппен, Нико Хюлкенберг, Эстебан Окон и Пьер Гасли также приглашены на беседу с судьями из-за обгонов соперников в процессе включенного виртуального автомобиля безопасности после окончания самой гонки.

Кроме того, команда McLaren получила приглашение явиться к стюардам из-за нарушения правил, касающихся пребывания персонала и оборудования на пит-лейне во время соревнования.