Главная Новости Карлос Сайнс-младший Сайнс и Лоусон были оштрафованы стюардами.
Новости

Сайнс и Лоусон были оштрафованы стюардами.

Инциденты и штрафы на гонке: Лоусон и Стролл оштрафованы, Сайнс потеряет места на старте. За последний год у гонщиков накопились штрафные баллы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.04.2025, 21:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Спортивный инцидент, в котором приняли участие Лиам Лоусон и Лэнс Стролл во время борьбы за позицию на трассе, вызвал интерес у стюардов Гран При. По ходу гонки было проведено расследование, в результате которого гонщик из команды Racing Bull был оштрафован на пять секунд. Кроме того, Лоусон был наказан одним штрафным баллом за этот инцидент и еще 10 секундами пенальти, а также двумя баллами за столкновение с Нико Хюлкенбергом. Таким образом, за последний год количество штрафных баллов у гонщика составило пять.

Другой участник инцидента, Карлос Сайнс, был дисквалифицирован на десять секунд за то, что выводил из гонки Кими Антонелли после рестарта. Поскольку Сайнс покинул гонку и не претерпел наказание во время соревнования, он лишится трех позиций на старте следующего этапа. Также Карлос получил два штрафных балла, что дает ему три балла в общей сложности за последний год, однако один из них аннулируется уже в мае.

Источник

Карлос Сайнс-младший (131)Лиам Лоусон (47)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация