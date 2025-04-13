Сайнс и Лоусон были оштрафованы стюардами.

Спортивный инцидент, в котором приняли участие Лиам Лоусон и Лэнс Стролл во время борьбы за позицию на трассе, вызвал интерес у стюардов Гран При. По ходу гонки было проведено расследование, в результате которого гонщик из команды Racing Bull был оштрафован на пять секунд. Кроме того, Лоусон был наказан одним штрафным баллом за этот инцидент и еще 10 секундами пенальти, а также двумя баллами за столкновение с Нико Хюлкенбергом. Таким образом, за последний год количество штрафных баллов у гонщика составило пять.

Другой участник инцидента, Карлос Сайнс, был дисквалифицирован на десять секунд за то, что выводил из гонки Кими Антонелли после рестарта. Поскольку Сайнс покинул гонку и не претерпел наказание во время соревнования, он лишится трех позиций на старте следующего этапа. Также Карлос получил два штрафных балла, что дает ему три балла в общей сложности за последний год, однако один из них аннулируется уже в мае.