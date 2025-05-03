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Стюарды наложили штраф на Оливера Бермана.

Оливер Берман оштрафован стюардами Гран При Майами за нарушение на пит-лейне, а Нико Хюлкенбергу пришлось уворачиваться от Haas. Берман переместился на 14-е место.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 22:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Согласно информации от стюардов Гран-При Майами, гонщик команды Haas, Оливер Берман, был оштрафован. К его времени в спринте прибавили пять секунд за произошедшее на трассе.

Нарушение произошло на пит-лейне, где механики выпустили автомобиль Оливера после пит-стопа прямо на пути Нико Хюлкенберга, вынудив его выполнять уклонение от столкновения.

В результате штрафа в пять секунд гонщик Оливер Берман сместился с восьмой на четырнадцатую позицию в зачете, лишившись также одного заработанного балла, который перешел к Юки Цуноде.

Источник

FIA (194)Haas F1 Team (146)Нико Хюлкенберг (85)Sauber (124)Оливер Берман (30)

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