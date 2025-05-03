Стюарды наложили штраф на Оливера Бермана.

Согласно информации от стюардов Гран-При Майами, гонщик команды Haas, Оливер Берман, был оштрафован. К его времени в спринте прибавили пять секунд за произошедшее на трассе.

Нарушение произошло на пит-лейне, где механики выпустили автомобиль Оливера после пит-стопа прямо на пути Нико Хюлкенберга, вынудив его выполнять уклонение от столкновения.

В результате штрафа в пять секунд гонщик Оливер Берман сместился с восьмой на четырнадцатую позицию в зачете, лишившись также одного заработанного балла, который перешел к Юки Цуноде.