Стюарды дважды вынесли предупреждение Лэнсу Строллу

По итогам субботней квалификации стюарды Гран При Бахрейна в Малайзии вынесли Лэнсу Строллу два предупреждения. Гонщик Aston Martin получил их за слишком медленное движение по трассе в первой и второй частях квалификации.

На слушаниях Стролл и представитель команды заявили, что настройки силовой установки предусматривают определённую процедуру пилотирования на кругах после выезда из боксов.

Однако специфика Сепанга не позволяет без труда уложиться в максимально допустимое время прохождения дистанции — 1 минута 59 секунд между первой и второй линиями автомобиля безопасности — при соблюдении этих требований.

Стюарды подчеркнули, что это объяснение не освобождает гонщика от обязанности соблюдать установленный временной лимит.