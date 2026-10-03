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Стюарды дважды вынесли предупреждение Лэнсу Строллу

Стюарды Гран При Бахрейна в Малайзии вынесли Лэнсу Строллу два предупреждения за слишком медленную езду в первой и второй частях квалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2026, 15:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

По итогам субботней квалификации стюарды Гран При Бахрейна в Малайзии вынесли Лэнсу Строллу два предупреждения. Гонщик Aston Martin получил их за слишком медленное движение по трассе в первой и второй частях квалификации.

На слушаниях Стролл и представитель команды заявили, что настройки силовой установки предусматривают определённую процедуру пилотирования на кругах после выезда из боксов.

Однако специфика Сепанга не позволяет без труда уложиться в максимально допустимое время прохождения дистанции — 1 минута 59 секунд между первой и второй линиями автомобиля безопасности — при соблюдении этих требований.

Стюарды подчеркнули, что это объяснение не освобождает гонщика от обязанности соблюдать установленный временной лимит.

Источник

Лэнс Стролл (198)FIA (570)Aston Martin (661)

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