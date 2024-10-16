Брендам Stellantis, находящимся в тяжелом положении, остается 2-3 года, чтобы спасти себя

В 2021 году, вскоре после завершения слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group, глава Stellantis Карлос Таварес дал обещание. Глава автомобильного конгломерата заявил, что будет инвестировать во все бренды в течение 10 лет. Однако теперь высшие руководители заявили, что управление определит судьбу всех 14 компаний намного раньше.

Выступая на Парижском автосалоне 2024 года, Таварес заявил, что решения будут приняты через 2-3 года. Когда это произойдет, руля пойдет в руки кого-то другого. Как было объявлено недавно, процесс поиска нового генерального директора уже начался. Пятилетний контракт Тавареса истекает в начале 2026 года и не будет продлен, так как португальский бизнесмен уйдет на пенсию. Его преемник будет объявлен в конце 2025 года.

Тем временем Таварес сообщил Automotive News, что все компании под общим зонтом финансированы до 2026 года. Это кажется странным заявлением, учитывая, что у Chrysler осталась всего одна модель, устаревший Pacifica/Voyager. Тем не менее, борющийся американский бренд готовится к запуску своего первого электромобиля в следующем году, так что есть надежда на оживление.

Возрождение Lancia начнется с нового Ypsilon и продолжится в 2026 году с возвращением Gamma в качестве флагманской модели в кузове фастбек. Если бренд продержится дольше, то в 2028 году бедствующий итальянский маркер запустит новый Delta.

Alfa Romeo намерена запустить новое поколение Stelvio в 2025 году, а Giulia — через год. Большой внедорожник с бензиновыми двигателями и электрическими приводами для конкуренции с Porsche Cayenne запланирован на 2027 год и в первую очередь будет ориентирован на американский рынок.

У Dodge новая линейка Charger и Hornet на базе Alfa Romeo Tonale, а по данным сообщений, модель Stealth вернется в 2027 году в качестве внедорожника, чтобы заменить Durango.

У Jeep в запасе целый ряд новых моделей, включая обновленные Renegade и Compass, обе получат электрические версии. Также планируется "массовый внедорожник", который займет место ниже Grand Cherokee. Все эти автомобили появятся к концу 2027 года.

Ram в настоящее время столкнулся с проблемой качества, как сообщил сам Таварес. Слишком много недавно собранных грузовиков нуждаются в ремонте сразу после выхода с конвейера. Stellantis работает над устранением этих проблем, но продажи в США к сентябрю снизились на 24%.

Говоря о брендах, которые слишком крупны, чтобы потерпеть неудачу, Fiat, Opel/Vauxhall, Citroën и Peugeot имеют насыщенные повестки дня, состоящие в основном из механически связанных продуктов. Нельзя сказать то же самое о Maserati, так как Таварес признал на этой неделе, что компания "находится в убытке", вину за это он возлагает на маркетинг, а не на сами автомобили.

Планы для DS Automobiles пока неясны, хотя запуск новой флагманской модели DS9 в 2025 году вместе со второй моделью вполне вероятен. Эти две модели должны стать лидерами семейства подключаемых гибридов и электромобилей, при условии, что DS получит шанс доказать свою ценность.

Что касается Abarth, здесь все идет по обычной схеме — выпуск спортивных модификаций Fiat. Но будет ли этого достаточно? Посмотрим.

Управление таким количеством брендов должно быть настоящим кошмаром для ответственных лиц. Мы не будем особо удивлены, если семейство брендов будет оптимизировано в ближайшие годы для снижения риска дублирования.