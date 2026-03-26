Стролл: «Наша цель — привести обе машины к финишу»
Новости

Aston Martin борется с вибрацией болидов и надеется финишировать обеими машинами на Гран-при в Сузуке, улучшая надежность и прижимную силу.
Иннокентий Петров
26.03.2026, 07:21·2 мин
Фото: F1news.ru

В команде Aston Martin продолжают сталкиваться с техническими трудностями, связанными с вибрациями, которые мешают успешно завершать гонки. Руководство коллектива активно работает над устранением проблем, чтобы улучшить результаты на трассе.

Пилот Лэнс Стролл выразил надежду на прогресс во время предстоящего этапа в Сузуке. По словам гонщика, ни он, ни его коллеги не удовлетворены текущими показателями — старт сезона оказался далёк от ожиданий команды.

«Никто из нас не доволен тем, как идут дела, это не то начало сезона, на которое мы рассчитывали. В команде делают всё возможное, стараются изо всех сил, чтобы улучшить ситуацию.

По словам Стролла, одной из главных задач сейчас является снижение вибраций, а также улучшение надёжности, мощности и прижимной силы болида. Гонщик отметил, что коллективу предстоит значительный объём работы, и каждое улучшение будет шагом вперёд.

Стролл подчеркнул: если на этом гоночном уик-энде оба автомобиля Aston Martin сумеют добраться до финиша, это станет для команды достойным достижением. Пилот заверил, что команда приложит максимум усилий для достижения этой цели.

Источник

Лэнс Стролл (145)Aston Martin (470)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация