Стролл: «Наша цель — привести обе машины к финишу»

В команде Aston Martin продолжают сталкиваться с техническими трудностями, связанными с вибрациями, которые мешают успешно завершать гонки. Руководство коллектива активно работает над устранением проблем, чтобы улучшить результаты на трассе.

Пилот Лэнс Стролл выразил надежду на прогресс во время предстоящего этапа в Сузуке. По словам гонщика, ни он, ни его коллеги не удовлетворены текущими показателями — старт сезона оказался далёк от ожиданий команды.

«Никто из нас не доволен тем, как идут дела, это не то начало сезона, на которое мы рассчитывали. В команде делают всё возможное, стараются изо всех сил, чтобы улучшить ситуацию.

По словам Стролла, одной из главных задач сейчас является снижение вибраций, а также улучшение надёжности, мощности и прижимной силы болида. Гонщик отметил, что коллективу предстоит значительный объём работы, и каждое улучшение будет шагом вперёд.

Стролл подчеркнул: если на этом гоночном уик-энде оба автомобиля Aston Martin сумеют добраться до финиша, это станет для команды достойным достижением. Пилот заверил, что команда приложит максимум усилий для достижения этой цели.