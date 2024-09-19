Стролл: Календарь можно было бы составить и лучше

Тем не менее, Лэнс выразил надежду, что предстоящий уик-энд на гоночной трассе в Сингапуре окажется более успешным для команды. Он также выразил согласие с тем, что календарь соревнований в текущем сезоне был составлен не совсем рационально.

Гонщик подчеркнул: "По сравнению с началом сезона мы несколько уступили конкурентам. Ранее мы довольно уверенно опережали остальные команды средней группы, но на последних этапах выступали не так хорошо".

Отвечая на вопросы журналистов, Стролл вспомнил Гран При в Баку, отметив, что после произошедшего в начале гонки инцидента у него не было больших надежд на успешный результат. Гонщик признал, что рассчитывал на появление автомобиля безопасности, который мог бы вернуть его в борьбу, но так не произошло.

Тем не менее, Лэнс выразил радость в предвкушении гонки в Сингапуре, отметив, что это уникальная трасса, куда всегда возвращается с удовольствием, несмотря на "жару" последних кругов гонки.

Гонщик подчеркнул свою любовь ко всем городским трассам, называя их интересным испытанием, когда приходится ехать рядом с отбойниками, и в кокпите нужно работать на полную катушку.

Совместно с остальными пилотами Лэнс отреагировал на неравномерное распределение гонок в календаре сезона. После Гран При Сингапура предстоит трёхнедельный перерыв, а затем две серии по три гонки подряд, разделённые почти трёхнедельной паузой.

Старт второй «триплет» запланирован с Гран При Лас-Вегаса, а продолжение пройдёт на Ближнем Востоке. Лэнс поделился мнением, что расписание гонок могло бы быть более гармоничным, учитывая географическое положение трасс.

Он заявил: "Я думаю, что календарь сезона, вероятно, можно было бы составить и получше. Гонки правильнее было бы объединять по географическому принципу, учитывая поездки в разные части света".

Лэнс также подчеркнул, что постоянные перелеты и смены часовых поясов создают немалые трудности для команд и гонщиков. Он считает, что путешествия становятся особенно сложными для сотрудников команд, которым приходится постоянно приспосабливаться к новым условиям.