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Поддержите финансирование ремонта ям, призывают советы правительство.

По ремонту ям просят пересмотреть выделение средств: дополнительных £500 млн недостаточно для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния дорог. Советы обращаются к правительству.
РедакцияР
Редакция
15.01.2025, 03:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Местные советы призывают правительство "пересмотреть" решение задерживать финансирование по ремонту ям, поскольку даже дополнительные обещанные деньги, по мнению экспертов отрасли, "представляют собой лишь дробь от необходимого для предотвращения дальнейшего ухудшения".

В конце 2024 года канцлер Рэйчел Ривз удвоила обязательство Лейбористской партии из предвыборной программы заполнять один миллион ям ежегодно, объявив о выделении £500 миллионов на дорожное обслуживание на 2025 год - в дополнение к £1.1 миллиарда, уже выделенных после отмены контроверсиального проекта постройки железной дороги HS2.

Однако источники на местности утверждают, что значительная часть этих средств все еще задерживается, что мешает проведению необходимого обслуживания. Хотя правительство выделило средства в каждый уголок страны, оно удерживает то, что описывает как "встроенные стимулы", которые будут предоставлены советам, которые считаются расходующими эти средства эффективно.

Советник по транспорту Местной ассоциации городов, советник Адам Хаг, заявил: "Дополнительные £500 миллионов на местные дороги в этом году помогут замедлить [дорожное] ухудшение, но мы просим правительство пересмотреть свое решение удержать четверть этого дополнительного финансирования, чтобы обеспечить советам большую уверенность, которая им необходима".

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