Расходы на эксплуатацию седана Kaiyi E5 достигают 19 тысяч рублей в месяц.

Новый седан Kaiyi E5 уже доступен для покупателей в России с марта 2023 года. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил и вариатором. Минимальная цена этой китайской модели на сегодняшний день - 2 115 000 рублей. Однако, сколько же обойдется владение этим автомобилем, собираемым на заводе "Автотор" в Калининграде? Этот вопрос решили проанализировать эксперты "АВТОСТАТ" с применением "Калькулятора оценки стоимости владения автомобилем".

Исследование показало, что за пять лет эксплуатации седана Kaiyi E5 владельцу придется потратить 1,14 миллиона рублей. При условии, что автомобиль проедет 100 тысяч километров за указанный период и будет использоваться в Москве и Московской области. Также учитывается возраст водителя (35 лет) и его стаж (10 лет). В среднем владение таким автомобилем обойдется владельцу в 19 тысяч рублей в месяц, а каждый километр пробега будет стоить 11,4 рубля.

Более чем 42% общей суммы будет потрачено на бензин (480 тысяч рублей). 30% затрат уйдет на обязательное страхование автомобиля (249 тысяч рублей за КАСКО и 86 тысяч рублей за ОСАГО), а 23% - на техническое обслуживание (265 тысяч). Оставшиеся 5% затрат придется использовать на покупку зимних шин (37 тысяч рублей) и уплату транспортного налога (26 тысяч рублей).

Желающие могут сравнить расходы на владение седаном Kaiyi E5 с данными по другим моделям и получить подробную информацию по всем статьям расходов перейдя по ссылке.