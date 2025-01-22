Вызов остался страховым для электрокаров Tesla.

Американские страховщики сообщили о цене страхования электрокаров от Tesla. Согласно данным, в 2024 году средняя стоимость полного покрытия для электропикапа Tesla Cybertruck достигла 3392 доллара, что примерно 335 000 рублей. Страховка электрокара в среднем в США обходится в 2892 доллара, что почти 285 000 рублей. А вот страховка для обычных машин с двигателями внутреннего сгорания и гибридов составляет 2336 долларов, что приблизительно равно 230 000 рублей, уточняет «Лента.ру».

Высокая стоимость страховки для автомобилей Tesla объясняется их высокой рыночной стоимостью. Например, стоимость Cybertruck составляет от 75 до 100 тысяч долларов, что выше средней цены на электромобили на американском рынке в 56 300 долларов.

Тем не менее, страхование Cybertruck не является самым дорогим. Напротив, оказывается, что оно немного дешевле, чем страховка для других моделей Tesla. Эксперты считают, что это связано с тем, что электрические пикапы чаще покупают более опытные и взрослые водители, что снижает стоимость страховки.

Фото: Carsweek.ru

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