Новости

Стив Коэн – новый кандидат на покупку акций Alpine F1

Американский предприниматель Стив Коэн рассматривает покупку 24% акций Alpine F1, принадлежащих Otro Capital, после неудачи с коммерциализацией проекта Renault.
Демид Поршнев
24.03.2026, 14:21·1 мин
Как сообщает издание PlanetF1, американский предприниматель и политик Стив Коэн проявляет интерес к приобретению доли акций команды Alpine, которыми сейчас владеет инвестиционная компания Otro Capital.

В декабре 2023 года Otro Capital приобрела 24% акций Alpine за сумму в 218 миллионов долларов. Тогда представители компании заявляли о намерении использовать свои деловые связи для увеличения узнаваемости бренда Renault в Формуле 1 и расширения коммерческих возможностей команды. Однако, по имеющимся данным, достичь значимого прогресса не удалось. В связи с этим Renault, которой принадлежит контрольный пакет, сейчас требует от Otro досрочной продажи своей доли.

Кроме Стива Коэна, среди потенциальных покупателей упоминается консорциум, в который входят Кристиан Хорнер, MSP Capital Partners — бывший миноритарный акционер McLaren, а также Тото Вольфф и Mercedes-Benz AG.

