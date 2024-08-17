Порше 917K Стива Маккуина из фильма "Ле-Ман" выставлен на продажу

Автомобили на большом экране часто ведут совершенно другую жизнь после окончания съемок. Большинство из них выбрасывают, отправляют на утилизацию или уводят на задний план следующего кинопроекта. Звезда фильма 1971 года "24 часа Ле-Мана", Porsche 917K 1970 года, оказалась удачливее многих. После фильма она попала к разным коллекционерам Porsche, включая Джерри Сейнфелда, и прожила жизнь настоящей гоночной машины. И сейчас вы тоже можете стать ее владельцем, когда она выставится на аукционе в начале следующего года.

Porsche был главным автомобилем фильма, на котором Стив МакКуин пилотировал Gulf Porsche team под псевдонимом Майкл Делани и финишировал на втором месте. Производственная компания МакКуина купила Porsche, шасси 22, для съемок вымышленной версии знаменитой гонки "24 часа Ле-Мана".

Porsche разработал модель 917 в конце 1960-х, установив в него 4,5-литровый двенадцатицилиндровый двигатель, который к 1971 году был увеличен до 4,9 литра. 917K стал эволюцией оригинала 1969 года, имея более короткий хвост и улучшенную аэродинамику, которые были быстро приняты в новой версии. Он выиграл семь из десяти гонок в чемпионате 1970 года.

После съемок фильма разные владельцы перекрасили автомобиль для гонок, убрав легендарный дизайн Gulf. Теперь он вернулся после "дотошного восстановления", вернув гоночный автомобиль к его облику 1970 года, показанному в кино. Этот Porsche будет выставлен на аукционе Mecum в январе на мероприятии в Киссимми, штат Флорида. В последний раз он был продан за $1,2 миллиона в 2000 году. Мы уверены, что на этот раз цена будет гораздо выше.

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