Stellantis продаёт свою огромную испытательную площадку в Аризоне.

Компания Stellantis прекратит свою деятельность на крупной испытательной базе недалеко от Юкки, в Аризоне к концу 2024 года.

Испытательные базы компании в Челси, штат Мичиган, останутся открытыми и активными.

Неясно, есть ли заинтересованные покупатели, готовые купить этот объект площадью 4 000 акров.

Не секрет, что у Stellantis не лучший год. Также не секрет, что ее североамериканские бренды под знаменем Fiat Chrysler Automobiles испытывают давление для изменений. Теперь им придется это сделать без использования испытательной базы Аризоны, которую Chrysler приобрел еще в 2007 году.

Неизвестно, есть ли уже готовый покупатель для испытательной базы, специализирующейся на испытаниях в жарком климате. По данным CNBC, Stellantis завершит деятельность на объекте к концу года. Представитель компании подтвердил эту новость для Motor1, предоставив следующее заявление по электронной почте:

"Stellantis продолжает искать возможности для улучшения эффективности и оптимизации своей структуры для обеспечения будущей конкурентоспособности на быстро меняющемся глобальном рынке. Согласно договоренностям в ходе переговоров с UAW в 2023 году, Компания продолжает продавать испытательную базу в Аризоне и, следовательно, прекратит использование объекта к концу года. Компания сотрудничает с UAW, предлагая сотрудникам испытательной базы специальные пакеты, либо они могут продолжить свою работу в рамках передачи операций. В качестве альтернативы сотрудники могут быть переведены на неопределенный срок, что дает им право на выплаты и льготы в течение двух лет."

Согласно статистике, опубликованной Stellantis, на испытательной базе в Аризоне в настоящее время работают 69 человек, а также имеется 70 миль дорог. Помимо испытаний в жарком климате, на этой площадке удобно проводить оценку автомобилей в пыльных условиях, а также находится 18-акровая зона динамики движения автомобиля, среди многих других возможностей.

Фото: Motor1.com

Продажа не лишит FCA испытательных объектов в Северной Америке. Испытательная база Челси к западу от Детройта обслуживает Chrysler на протяжении десятилетий. Она начала работать в 1954 году и по размеру равняется аризонскому объекту - 4 000 акров. 85 процентов испытаний автомобилей FCA проходят в Челси, хотя ее северное расположение не очень подходит для высоких температур. Для таких случаев CNBC сообщает, что компания будет использовать другую аризонскую локацию, принадлежащую Toyota.

Что касается других объектов Stellantis, есть несколько локаций, которые могут быть закрыты до завершения всех процессов. К ним относится штаб-квартира FCA на площади 500 акров, расположенная к северу от Детройта в Оубурн Хиллс.