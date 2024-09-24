Stellantis уже ищет нового генерального директора

Корпорация Stellantis ищет замену Карлосу Таваресу. Новый генеральный директор не планирует приступать к работе до января 2026 года, когда истекает действующий контракт Тавареса. Замена Тавареса не произойдет досрочно и вообще может и не состояться.

Ситуация в корпорации Stellantis далека от стабильной. Чистая прибыль автомобильного конгломерата в первой половине 2024 года упала на 48% из-за снижения спроса. Дилеры в Соединенных Штатах (где продажи упали на 16%) обвиняют Карлоса Тавареса в "катастрофе" и "быстрой деградации" американских брендов. После окончания действующего контракта текущего генерального директора в январе 2026 года его контракт могут не продлить.

Председатель совета директоров Stellantis Джон Элканн подтвердил в интервью Bloomberg, что начался поиск нового генерального директора. Элканн, который также является председателем Ferrari, не исключил возможность продления контракта Тавареса после завершения существующего пятилетнего соглашения. Напомним, Таварес был назначен генеральным директором Stellantis после слияния FCA и PSA в январе 2021 года, чтобы создать четвертого по величине автопроизводителя в мире.

Хотя может показаться, что Stellantis готовится к свержению Тавареса, Bloomberg ссылается на источники, близкие к ситуации, которые утверждают, что этого не произойдет. Представитель Stellantis заявил, что "нормально" начать процесс поиска, добавив, что это может не оказать "влияния на будущие решения", поскольку Таварес может остаться и после января 2026 года.

В корпорации Stellantis под своим зонтиком находится 14 автомобильных брендов, которые останутся там как минимум до конца десятилетия. Автомобильный гигант недавно подтвердил, что будет придерживаться своего плана, объявленного в 2021 году, инвестировать во все компании в течение 10 лет. Однако всего пару месяцев назад Таварес грозился закрыть нерентабельные бренды: "Если они не приносят прибыли, мы их закроем. Мы не можем позволить себе иметь бренды, которые не приносят прибыли".

Хотя такие компании, как DS Automobiles, Lancia и Chrysler, известно, что испытывают затруднения, Maserati также находится не в лучшем положении. Поставки клиентам упали на более чем 50% в первой половине года, и Таварес винит в этом неэффективный маркетинг: "Если продажи сейчас слабые, это вопрос маркетинга. Мы также много улучшили качество, но теперь нам нужно поработать над маркетингом. У нас нет перспектив и лидов, нам нужно достичь потенциальных клиентов и донести правильное сообщение для правильного позиционирования".

В Ram существуют проблемы с качеством. Таварес указал пальцем на завод в Стерлинг Хайтс в штате Мичиган, где слишком много только что собранных пикапов 1500 нужно проходить через ремонт сразу после сборки. 66-летний руководитель также считает, что у Ram не хватало запасов, чтобы продавать больше грузовиков, чем это было сделано к июню.

Снижение спроса на электромобили заставило Stellantis приостановить производство 500e на четыре недели. Хотя нынешнее поколение городского автомобиля работает исключительно на электротяге, это изменится в 2026 году, когда Fiat начнет продажи гибридной версии с бензиновым двигателем.

Управление таким количеством брендов - это трудная задача, и поиск замены для Тавареса не будет легким. У Stellantis есть около 15 месяцев, чтобы найти преемника, если только португальский бизнесмен не убедит начальство, что он должен остаться генеральным директором. Это кажется маловероятным в текущей ситуации, но давайте посмотрим, как это развивается.