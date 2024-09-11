Stellantis вложит $406 млн в американские заводы для производства электромобилей наравне с моделями с ДВС

Автопроизводитель Stellantis планирует инвестировать $406 миллионов в три завода в штате Мичиган.

Основная часть средств будет направлена на завод по сборке автомобилей в Стерлинг-Хайтс, где будут выпускаться Ram 1500 Rev и 1500 Ramcharger.

Стерлинг-Хайтс станет первым заводом компании в США, где будут производиться полностью электрические автомобили.

В среду Stellantis объявила о планах вложить $406 миллионов в три завода в Мичигане. Средства будут направлены на подготовку производственных мощностей для выпуска батарейных электромобилей и их компонентов. Компания планирует производить электромобили наряду с автомобилями на внутреннем сгорании, чтобы адаптироваться к изменяющейся автомобильной индустрии и решать вопросы, связанные с будущим в Соединенных Штатах.

Наибольшие инвестиции, в размере $235,5 миллиона, получит завод по сборке автомобилей в Стерлинг-Хайтс. Это позволит заводу выпускать электрические модели Ram 1500 Rev и 1500 Ramcharger. Также там будет собран полностью электрический автомобиль. (Всеэлектрический Dodge Charger Daytona будет производиться в Бремптоне, Онтарио, недалеко от Торонто.) Компания установила новую конвейерную систему, автоматизированные процессы для батарейных электромобилей и переделку производства для возможности выпуска газовых и электрических пикапов на одной линии.

Почти $100 миллионов будет направлено на модернизацию завода Warren Truck Assembly для производства электрического Jeep Wagoneer. У Stellantis появится возможность собирать электрические автомобили на одной линии с моделями Wagoneer и Grand Wagoneer на внутреннем сгорании, что позволит лучше адаптировать производство к потребностям клиентов.

Гибкость – это то, о чем говорил генеральный директор Dodge Мэтт МакЭлэр в прошлом месяце относительно нового Charger Daytona, который будет построен на платформе STLA Large, в которую инвестирует Stellantis. Dodge породит модели на батарейном электротяге и с двигателями внутреннего сгорания.

Наименьшие инвестиции, в размере $73 миллиона, будут направлены на улучшение завода Dundee Engine Plant. Деньги помогут переделать завод для производства батарейных коробок для платформы STLA Frame уже в этом году и передних и задних балок для архитектуры STLA Large в 2026 году. Компания будет производить эти компоненты наряду с двумя новыми двигателями внутреннего сгорания, включая новый 1,6-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель, который компания может использовать для будущих гибридных автомобилей.

Будущее неопределено, особенно для автопроизводителей. Людям приходится принимать важные решения годы до выпуска продукта. У Stellantis под контролем находится 14 брендов после слияния с PSA Group и Fiat Chrysler Automobiles в 2021 году, и план компании дать каждому из них десять лет, чтобы доказать свою ценность, остается в силе, даже если продажи снижаются и линейка моделей уменьшается в США. Но для того чтобы наметить новый курс, требуется время, и мы скоро увидим новые продукты от Stellantis.

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