Глава Stellantis заявляет, что автомобильная индустрия находится в режиме выживания

Автоконцерн Stellantis оказался в непростой ситуации в Соединенных Штатах, где дилеры не в восторге от того, как идут дела с "ухудшающимися" американскими брендами, что приводит к продолжающемуся "катастрофическому" положению. Автомобильный гигант, образовавшийся в результате слияния FCA и PSA, столкнулся с другими проблемами в Европе. Регуляторы давят на автопроизводителей, требуя увеличить продажи электромобилей, но правительства сокращают или устраняют льготы.

Это ставит Stellantis (и конкурирующие компании) в трудное положение, поскольку автомобили с ДВС по-прежнему остаются значительно дороже бензиновых машин. Автопроизводителям, активным в Европе, придется дополнительно снизить выбросы своего автопарка с 2025 года. В противном случае им грозят огромные штрафы. Декарбонизация автопарка может быть выполнена за счет более чистых двигателей внутреннего сгорания и более широкого ассортимента гибридных автомобилей, но существенные выгоды приносит увеличение продаж электромобилей.

Фото: Motor1.com

"Чтобы остаться в живых, нам нужно достичь паритета затрат между электромобилями и автомобилями с ДВС, но здесь открывается еще одна глава. Мы работаем в географическом регионе, оживленном хаосом, и трудно делать прогнозы. Правительства решили сократить льготы на покупку, и это тормозит рынок." "Автомобильная отрасль находится в режиме выживания: мы преодолели страх. Мы не можем жаловаться, мы не можем медлить, мы должны сосредоточить свои усилия, чтобы остаться в живых. Чтобы остаться в живых, нам нужно достичь паритета затрат между электромобилями и автомобилями с ДВС, но здесь открывается еще одна глава. Мы работаем в географическом регионе, оживленном хаосом, и трудно делать прогнозы. Правительства решили сократить льготы на покупку, и это тормозит рынок."

Действительно, рынок электромобилей замедляется в Европе настолько, что производство Fiat 500e было приостановлено на четыре недели из-за слабого спроса. Доля полностью электрических автомобилей сократилась за первые семь месяцев 2024 года в Европейском союзе (а также в Великобритании и странах Европейской свободной торговой ассоциации) с 14,3% до 13,8%, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Несмотря на эти трудности, Тавареш не хочет, чтобы ЕС отложил новые цели по выбросам CO2. Он заявил Agence-France Presse, что "было бы сюрреалистично менять правила сейчас". В своем интервью итальянским коллегам глава Stellantis заявил, что концерн предпринял все необходимые меры, чтобы соответствовать строжайшим нормам:

"Мои автомобили готовы, мои сотрудники готовы, и наши заводы готовы. Зачем откладывать? Разве глобальное потепление больше не проблема? Прямо сейчас половина Португалии горит."

ЕС все еще хочет запретить продажу новых автомобилей, выделяющих вредные выбросы, с 2035 года, но, вероятно, разрешит автомобили с двигателями внутреннего сгорания, работающими на углеродно-нейтральных синтетических топливах. Что бы ни произошло в Европе, это повлечет глобальные последствия. Невозможность продажи автомобиля с ДВС в ЕС может привести к его исчезновению по всему миру, если не будет достигнута экономия масштабов.