Stellantis обвиняет неэффективный маркетинг в неудачных продажах Maserati

Когда материнская компания Stellantis опубликовала свой полугодовой отчет, цифры выглядели неутешительно для Maserati. Доставки падали с 15 300 до всего 6 500 автомобилей к июню 2024 года. Что произошло? По словам Карлоса Тавареса, обеспокоительное снижение продаж было вызвано неэффективным маркетингом, а не проблемами с продукцией или стратегией ценообразования.

«У Maserati у нас есть правильные автомобили и правильные технологии. Мы можем предложить термальные или 100% электрические роскошные спортивные автомобили. Если продажи сейчас слабы, это вопрос маркетинга. Мы также существенно улучшили качество, но теперь нам нужно поработать над маркетингом. Нам не хватает перспектив и потенциальных клиентов, нам нужно достичь потенциальных клиентов и передать правильное сообщение для правильного позиционирования».

Фото: Motor1.com

Но не так давно Карлос Таварес намекнул на мрачное будущее для знаменитого итальянского бренда: «Если они не зарабатывают, мы их закроем. Мы не можем себе позволить иметь бренды, которые не приносят прибыли. Это так просто». Хорошо, он не явно имел в виду Maserati, говоря о всех брендах, находящихся под гигантским корпоративным зонтом.

Позднее Stellantis выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что все 14 компаний остаются на своих местах, подтверждая обязательство, данное в 2021 году, инвестировать во все бренды в течение 10 лет. Это означает, что бренды, находящиеся в трудной ситуации, такие как Lancia и DS Automobiles, все еще имеют время до конца десятилетия, чтобы изменить ситуацию.

Maserati надеется увеличить продажи, продолжая многолетний процесс обновления и расширения своей линейки. После выпуска полностью электрической модели GranCabrio Folgore в этом году, следующим шагом будет представление MC20 Folgore в 2025 году. Большой электрический внедорожник появится в 2027 году, а электрический седан Quattroporte без выбросов запланирован на дебют в 2028 году.