Stellantis делает большую ставку на гибридные автомобили, расширяя план линейки.

Компания Stellantis – материнская компания Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot и Vauxhall – намерена разработать план по увеличению предложения гибридных автомобилей в течение ближайших месяцев. Европейский руководитель Жан-Филипп Импарато отказывается делать ставку на электромобили, поскольку спрос со стороны потребителей продолжает застаиваться.

Импарато заявил, что в этом году он не намерен "снижать доступность автомобилей с внутренним сгоранием" искусственно увеличивая долю электромобилей на рынке. Вместо этого он собирается расширить ассортимент гибридных автомобилей своей компании, особенно в сегментах малых автомобилей, где варианты на электрической тяге считаются чрезмерно дорогими.

"Если вы хотите достичь доли 20 процентов электромобилей, у нас есть два варианта", - сказал Импарато. "Продукция или сокращение использования автомобилей с внутренним сгоранием, и я не могу поддержать сокращение ICE. Я не поддерживаю это. Я не хочу этого делать. Это последнее решение, которое я приму.

Это будет драма для отрасли, для наших сотрудников, для наших заводов. Поэтому решение заключается в облегчении жизни наших сотрудников", - сказал он.

Генеральный директор Stellantis Enlarged Europe рассказал журналу Auto Express, что в ближайшие недели он представит исполнительному совету "обновленный план по продукции и двигателям на ближайшие три года". Предполагается, что Импарато обнародует результаты этого плана весной с ожидаемым уклоном в сторону технологий мягкого, полного и подзаряжаемого гибрида.