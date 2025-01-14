Главная Новости Stellantis делает большую ставку на гибридные автомобили, расширяя план линейки.
Новости

Stellantis делает большую ставку на гибридные автомобили, расширяя план линейки.

Stellantis to Boost Hybrid Offering Amid Slow EV Growth - European boss Jean-Philippe Imparato prioritizes hybrid cars over electric vehicles, planning to expand the company's hybrid lineup.
РедакцияР
Редакция
14.01.2025, 20:52·2 мин
single
Фото: autoexpress

Компания Stellantis – материнская компания Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Jeep, Peugeot и Vauxhall – намерена разработать план по увеличению предложения гибридных автомобилей в течение ближайших месяцев. Европейский руководитель Жан-Филипп Импарато отказывается делать ставку на электромобили, поскольку спрос со стороны потребителей продолжает застаиваться.

Импарато заявил, что в этом году он не намерен "снижать доступность автомобилей с внутренним сгоранием" искусственно увеличивая долю электромобилей на рынке. Вместо этого он собирается расширить ассортимент гибридных автомобилей своей компании, особенно в сегментах малых автомобилей, где варианты на электрической тяге считаются чрезмерно дорогими.

"Если вы хотите достичь доли 20 процентов электромобилей, у нас есть два варианта", - сказал Импарато. "Продукция или сокращение использования автомобилей с внутренним сгоранием, и я не могу поддержать сокращение ICE. Я не поддерживаю это. Я не хочу этого делать. Это последнее решение, которое я приму.

Это будет драма для отрасли, для наших сотрудников, для наших заводов. Поэтому решение заключается в облегчении жизни наших сотрудников", - сказал он.

Генеральный директор Stellantis Enlarged Europe рассказал журналу Auto Express, что в ближайшие недели он представит исполнительному совету "обновленный план по продукции и двигателям на ближайшие три года". Предполагается, что Импарато обнародует результаты этого плана весной с ожидаемым уклоном в сторону технологий мягкого, полного и подзаряжаемого гибрида.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация