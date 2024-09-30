Stellantis признает, что у него слишком много непроданных автомобилей.

Продажи Stellantis в Соединенных Штатах упали на тревожные 16% за первое полугодие. Рассмотрим, как справились американские бренды к июню: Jeep снизился на 9%, в то время как Ram упал на 26%. Chrysler пострадал снижением на 8%, а Dodge - на 16%. Поскольку спрос слабый, запасы растут, поэтому Stellantis предпринимает несколько мер, чтобы попытаться нормализовать избыток непроданных автомобилей.

Ранее компания установила ограничение количества автомобилей на складах в Соединенных Штатах на уровне 330 000 единиц к первому кварталу 2025 года. Теперь она хочет достичь этой цели к концу текущего года. Как? Предложениями более крупных скидок на автомобили 2024 модельного года и старше. Это говорит о том, что у Stellantis имеется неопределенное количество автомобилей, стоящих на стоянках дилеров уже как минимум два года.

Фото: Motor1.com

Во второй половине 2024 года автомобильный конгломерат хочет отправить на 200 000 автомобилей меньше к дилерам США, чем в первом полугодии 2023 года. Это фактически удваивает количество автомобилей по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной Stellantis. Кому виноваты? Четвертый по величине автопроизводитель в мире упоминает "ухудшение глобальной экономической обстановки", признавая, что сталкивается с увеличивающейся конкуренцией из Китая.

Согласно анализу CarEdge, Alfa Romeo Giulia является самым медленно продаваемым автомобилем в США с запасом на складах в 617 дней на сентябрь. Stelvio занимает третье место с 456 днями, за ним следует Fiat 500e с 454 днями. Вышедший из производства Jeep Renegade занимает восьмое место с запасом на 332 дня, а Grand Wagoneer L девятое место со складом на 327 дней. Dodge Hornet на десятом месте с запасом на 323 дня. Возможно, вы сможете получить хорошую сделку на любой из этих автомобилей, так как дилеры стремятся избавиться от излишков товара.

Stellantis обновила свой прогноз на 2024 год с двузначной откорректированной операционной прибылью на уровне от 5,5% до 7%. Приблизительно две трети снижения вызваны "корректирующими действиями в Северной Америке". Сначала прогнозировалось положительное значение промышленного денежного потока, теперь его оценивают в диапазоне от -5 миллиардов до -10 миллиардов евро. Да, с минусом.

Фото: Motor1.com

Ситуация настолько плоха, что Национальный Дилерский Совет Stellantis в США направил открытое письмо Карлосу Таваресу, обвиняя его в грядущей "катастрофе". Кроме того, главе обвиняют в "быстрой деградации" Jeep, Ram, Dodge и Chrysler. Контракт исполнительного директора истекает в январе 2026 года, но председатель Stellantis Джон Элканн недавно заявил, что поиск уже начат для замещения должности.

Тем не менее, представитель автомобильного гиганта заявил, что начинать поиск процесса нормально. Фактически, Таварес может остаться даже после окончания своего текущего пятилетнего контракта.