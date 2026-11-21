В официальном пресс-релизе McLaren после квалификации Ландо Норрис лишь сдержанно отметил недостаток скорости на прямых.

Однако, разговаривая с журналистами в паддоке Лас-Вегаса, он описал эту проблему гораздо эмоциональнее: «То, что происходит с нами на прямых, просто шокирует: это ужасно! Я проехал очень хороший круг, но при этом на третьем секторе мы проигрывали Кими уже восемь десятых…

Нам приходится отыгрываться из-за совершенно жутких потерь скорости на прямых, соответственно, это негативно сказывается на нашей скорости в поворотах. В конечном итоге в плане прижимной силы и лобового сопротивления баланс машины оставляет желать лучшего. Поэтому бороться за поул было невозможно».

Руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла, говоря о причинах, осложнивших выступление Норриса, упомянул и необычный фактор, дополнительно усугубивший ситуацию:

«Я бы хотел отдельно добавить, что Ландо довольно сильно не повезло, потому что на его машине в области днища застрял пластиковый пакет, из-за чего мы потеряли немало прижимной силы. Учитывая, что одна десятая секунды существенно влияет на результат, безусловно, эту десятую мы потеряли из-за пластикового пакета, о чём остаётся только сожалеть».

По словам Стеллы, ещё до начала у команды были сомнения в том, насколько скоростная трасса в Лас-Вегасе подходит MCL40. Передаточные числа трансмиссии этой машины несколько «короче», чем у соперников, что также отражается на максимальной скорости на прямых.

«Безусловно, мы наблюдаем те же тенденции, что проявились в Монце и Баку, и при любых условиях мы не особенно конкурентоспособны, – подытожил Стелла. – Но на этой трассе нам удалось несколько смягчить проявление этой слабости, поскольку в квалификации очень неплохо выбирали позицию на трассе.

Эффективность машины примерно на том уровне, какой хотелось бы видеть в квалификации, и это однозначно помогло. Похоже, что с этим новым регламентом, когда гонщик едет позади другой машины, уровень лобового сопротивления снижается больше, чем было в прошлом. Следовательно, стимул правильно расположить машину на трассе становится ещё сильнее – думаю, в квалификации это неплохо сработало».