Стелла: Главное — принципы команды, а не только очки

На старте Гран При Сингапура между пилотами команды McLaren произошёл инцидент, который мог повлечь за собой определённые последствия. Несмотря на это, британская команда досрочно обеспечила себе победу в Кубке конструкторов.

Руководство McLaren пообещало Оскару Пиастри детально разобраться в произошедшем, поскольку австралиец выразил недовольство тем, что команда позволила Ландо Норрису сохранить позицию после столкновения на первом круге — контакт между пилотами произошёл на выходе из третьего поворота.

Хотя сам эпизод не вызвал серьёзных последствий и не потребовал вмешательства ни со стороны FIA, ни самой McLaren, руководство команды призвало рассматривать ситуацию не в отрыве от других инцидентов сезона. В предыдущих подобных случаях внутренняя политика коллектива требовала вмешательства для соблюдения корректной борьбы между пилотами.

Пиастри, однако, выразил сомнения в том, что принципы справедливости всегда соблюдаются в команде. Свою позицию по этому поводу обозначил и Андреа Стелла, подчеркнувший важность поддержания командного единства, несмотря на сложность задачи.

«Каждый раз, когда мы начинаем разговор с гонщиками, всегда приходится напоминать самим себе, что предстоит решать очень сложную задачу», — приводит слова руководителя команды издание The Race. Стелла отметил, что невозможно в равной степени учитывать интересы обоих пилотов, ведь их цели зачастую различаются.

По словам руководства, философия McLaren основывается на принципе права гонщиков на честную борьбу, при этом необходим баланс между самостоятельностью и последовательностью в принятии решений.

Стелла добавил, что гордится взаимодействием Ландо и Оскара в сложных ситуациях, именно благодаря их профессионализму команде удаётся находить эффективные решения даже в непростых условиях.

В команде пообещали провести тщательный разбор произошедшего в Сингапуре, учесть мнение обоих гонщиков и на основе анализа определить, сохраняет ли силу прежняя трактовка внутренних правил или потребуется их пересмотр.

Скандальный момент третьего поворота на первый взгляд выглядел простым, однако McLaren намерена выяснить, были ли нарушены так называемые «Papaya rules» — внутренние принципы поведения пилотов на трассе, действующие уже более года.

Напомним, что год назад на Гран При Италии Оскар Пиастри весьма агрессивно прошёл Ландо Норриса, что вызвало бурное обсуждение как в стенах команды, так и в медиа. Главный принцип этих правил — недопустимость контактной борьбы между гонщиками.

Объяснения о том, что Норрису пришлось избегать автомобиля Макса Ферстаппена, чтобы не допустить более серьёзных последствий, не убедили Пиастри. В радиоэфире по ходу гонки австралиец заявил: «Если ему, чтобы увернуться от другой машины, нужно врезаться в напарника, то это крайне неудачный способ уворачиваться».

Фраза Оскара была передана не дословно, поскольку в оригинале он использовал более экспрессивную лексику. В любом случае, в McLaren подчёркивают, что подобные ситуации являются неизбежной частью борьбы двух претендентов на титул.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, образно высказался о сложившейся ситуации: «Когда что-то закипает, и мы это чувствуем, то давление из пузыря надо стравливать сразу же».

Именно поэтому Пиастри и Норрису разрешено откровенно высказываться по радио, а свои претензии они обсуждают с руководством уже в более закрытом формате.

Андреа Стелла выразил надежду, что предстоящий откровенный разговор с гонщиками состоится до Гран При США: «Мы должны проявлять осторожность, ведь ставки очень высоки. Речь идёт не только о очках в личном зачёте, но и о доверии гонщиков к тем принципам, по которым работает вся команда. Это даже важнее, чем просто очки».

В завершение Стелла подчеркнул, что разбор инцидента будет проведён максимально внимательно и осторожно.