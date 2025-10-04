Главная Новости McLaren Стелла: "Повторяется ситуация, которую мы видели в Канаде и Баку"
McLaren объяснила проблемы на квалификации Гран При Сингапура 2024 особенностями трассы и работой шин, отметив конкуренцию с Red Bull и Mercedes.
Демид ПоршневД
04.10.2025, 21:41·2 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла прокомментировал итоги квалификации на трассе Марина-Бей, отметив, что результат обусловлен не только прогрессом Red Bull Racing и Mercedes, но и уникальными особенностями автодрома в Сингапуре.

Стелла сообщил, что команда стартовала с намерением сразиться за поул-позицию, однако уже по ходу сессии стало ясно, что соперники обладают более конкурентоспособными машинами в условиях сингапурского автодрома. «Ситуация повторяет то, что мы наблюдали в Канаде и Баку — на трассах с частыми торможениями, кочками и выраженными поребриками», — подчеркнул руководитель McLaren.

По словам Стеллы, коллектив традиционно выигрывает на средней части поворотов, однако в Сингапуре этот участок дистанции слишком короткий, чтобы принести заметное преимущество. Здесь ключевую роль играют моменты торможения и сцепление ведущих колёс при разгоне, а на кочках и поребриках у McLaren возникают определённые трудности.

Стелла отметил, что гонщики делятся схожими впечатлениями, которые уже звучали после этапов в Канаде и Баку — на тех трассах, где команда также сталкивалась с нехваткой скорости. По словам руководителя, подобная ситуация повторилась и на сингапурской трассе.

В числе дополнительных факторов Стелла выделил работу с новой передней резиной, которую используют в нынешнем сезоне. Он подчеркнул, что Ландо Норрис с самого начала года отмечал сложности с эффективной работой передней части машины.

Руководитель команды напомнил, что год назад пилоты McLaren чувствовали себя на трассе в Сингапуре гораздо увереннее, однако в этот раз оба гонщика были недовольны поведением передних шин уже с первой тренировки. Особенно это проявлялось при использовании мягких составов, тогда как на Hard и Medium ситуация была менее выраженной.

Несмотря на возникшие сложности, в McLaren отмечают, что квалификация принесла ценные данные для дальнейшей работы. Команда рассчитывает, что стартовые позиции в Гран При Сингапура позволят бороться за высокие места, а усердная подготовка и анализ информации помогут претендовать на подиум и даже победу в воскресной гонке.

Источник

Андреа Стелла (67)McLaren (357)

