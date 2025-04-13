Спринт-гонка Формулы 1: Стелла жалуется, что Оскар и Ландо окатили ее первыми на подиуме!

Руководитель британской команды McLaren, Андреа Стелла, в восторге от успеха своих гонщиков: Оскар Пиастри одержал победу на Гран При Бахрейна, а Ландо Норрис финишировал третьим. Стелла сам поднялся на подиум и забрал кубок за первую победу McLaren на этой трассе.

Экспресс-интервью со Стеллой для телеканала Sky Sports началось со забавного эпизода, случившегося во время церемонии награждения.

Отвечая на вопрос о том, что розовая вода меньше щиплет глаза, чем шампанское, Стелла признался в своем промахе с бутылкой, позволив Пиастре и Норрису обойти его и окатить. "Я проиграл этот поединок," - пошутил он.

Фото: F1news.ru

В целом день прошел отлично. Пиасти провел идеальную гонку, и весь его уик-энд был безупречным. Норрису достался 5-секундный штраф, но он все равно показал хороший результат. Стелла считает, что Ландо заслуживал финишировать на втором месте, но гонка закончилась немного раньше.

Руководитель отметил отличную работу команды, подчеркнул, что гонщики не разочаровали, и McLaren лидирует в обоих зачетах чемпионата. Стелла выразил благодарность всем сотрудникам за создание замечательного автомобиля.

На вопрос о роли бахрейнских акционеров в успехе команды, Стелла ответил, что это значимая победа. Гран При Бахрейна считается для McLaren вторым домашним этапом. Он выразил признательность акционерам за поддержку и веру в команду. В прошлом году McLaren выиграл Кубок конструкторов, лидирует в текущем сезоне и теперь одержал победу в Бахрейне.